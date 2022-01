Un ritorno a scuola d'eccezione: l'École Ducasse svela i nuovi chef e i corsi di laurea

L'École Ducasse è uno dei punti di riferimento nell'insegnamento delle arti culinarie e della pasticceria. Ha svelato i nomi dei nuovi chef che coordineranno i corsi di laurea e i prestigiosi programmi che attendono i futuri studenti.

Arti culinarie ed Arti pasticcere francesi

Il corso di laurea in Arti Culinarie (Bachelor in Culinary Arts) si svolgerà sotto la guida di Michel Roth. Meilleur Ouvrier de France nel 1991 e vincitore di un Bocuse d'Or, Michel Roth è riconosciuto come uno dei più rinomati chef in Francia. Anche dopo il suo innegabile successo, questo chef appassionato non ha smesso di impegnarsi nel condividere la sua esperienza con le giovani generazioni.

Il Pastry Chef Christophe Felder sarà invece al timone del Corso di Laurea in Arti Pasticcere Francesi (Bachelor in French Pastry Arts). Dopo aver dimostrato il proprio talento in ristoranti come Fauchon e Guy Savoy, inizia a lavorare presso l'Hôtel de Crillon all'età di 23 anni, dove è rimasto per 15 anni. Titolare dell’onorificenza francese di Chevalier des Arts et des Lettres e appassionato della trasmissione del sapere, Christophe Felder è considerato da molti come uno dei principali creatori di dessert al piatto.

Le novità a l'École Nationale Supérieure de Pâtisserie

Anche quest'anno l’École Nationale Supérieure de Pâtisserie (Ensp), che ha sede e campus a Yssingeaux, piccolo Comune dell'Alvernia-Rodano-Alpi, arricchisce la propria offerta formativa professionale con un corso introduttivo alla modellazione e stampa 3D, permettendo agli studenti di imparare a progettare stampini per biscotti, stencil, soggetti decorativi e stampi in silicone alimentare o termoformatura.

L'istituto offre anche una nuova introduzione al cioccolato attraverso il corso "Bean to Bar" con Régis Bouet, cioccolatiere-pasticciere, che insegna l'intero processo di produzione del cioccolato, dalla fava di cacao alla tavoletta, compresa la selezione delle fave, tostatura, sgusciatura, macinazione, miscelazione, concaggio, rinvenimento, stampa e rivestimento.

L'Ensp sta sviluppando ulteriormente la sua offerta di corsi introduttivi con il programma CAP Ice Cream Making che forma i futuri gelatieri stimolando la loro creatività e facendo progredire le loro competenze tecniche. Ideato e sviluppato da Luc Debove, Managing Director dell’ENSP ed Executive Pastry Chef di École Ducasse, MOF e Campione del Mondo di Gelateria, questo corso intensivo di sei mesi, che combina pratica e teoria, include uno stage di due mesi, ed è pensato per chi è alla ricerca di una riqualificazione professionale.

Focus su ospitalità e identità al Paris Campus

L’offerta del Campus di Parigi si amplia con l’introduzione di due nuove discipline che completano il curriculum di riqualificazione professionale:

Il programma " Hospitality and Sommelier Arts Essentials ", ideato da Chantal Wittmann , Meilleur Ouvrier de France in Arts of Service & Table, vede come patron Guillaume Gomez , ambasciatore della gastronomia francese presso il presidente francese. Il corso offre l’intervento di numerosi esperti (sommelier campioni del mondo, casari MOF, caffè MOF, ecc) in qualità di insegnanti. Questo corso intensivo di due mesi offre ai profili in transizione un'opportunità unica di essere formati nel campo dell’ospitalità da professionisti rinomati.

", ideato da , Meilleur Ouvrier de France in Arts of Service & Table, vede come patron , ambasciatore della gastronomia francese presso il presidente francese. Il corso offre l’intervento di numerosi esperti (sommelier campioni del mondo, casari MOF, caffè MOF, ecc) in qualità di insegnanti. Questo corso intensivo di due mesi offre ai profili in transizione un'opportunità unica di essere formati nel campo dell’ospitalità da professionisti rinomati. Ideato e tenuto da Anne Garabedian, Editor-in-Chief della rivista francese "Le Cœur des Chefs", il nuovo corso "Costruire e comunicare la propria identità culinaria" (Building and communicating your culinary identity) permetterà agli chef professionisti di forgiare con successo la propria identità e promuoverla attraverso la stampa e i social media.

Gli ospiti per il 2022

Anche quest’anno École Ducasse accoglie prestigiosi chef ospiti che interagiranno con gli studenti durante l'anno. Grandi nomi dell'arte pasticcera visiteranno l'Ensp per condividere le loro conoscenze con gli studenti: Michael Bartocetti, Pastry Chef presso il Four Seasons Hotel George V, Eric Verbauwhede, Pastry Chef presso la Maison Pic e Matthieu Carlin, Pastry Chef dell'Hôtel de Crillon. Il campus di Meudon non sarà da meno, con l'arrivo di Arnaud Faye, Executive Chef dello Chèvre d'Or (due stelle Michelin e quattro toques Gault & Millau), Paul Pairet, a capo dei ristoranti Ultraviolet, Mr & Mrs Bund e Polux a Shanghai; e Alexandre Gauthier, chef e proprietario dell'istituzione a due stelle La Grenouille.

