Stupire i clienti a colazione? Idee e strategie in un webinar Algida

Prima dell’ufficio o per spezzare una lunga mattina, la colazione al bar rappresenta il rito più amato dagli italiani per iniziare la giornata con la giusta carica. Ma sempre più spesso ci rendiamo conto che la clientela è alla ricerca di qualcosa di nuovo, di appagante e di irresistibile. Per questo Algida realizzerà un webinar rivolto in particolare a tutti gli operatori dell’accoglienza e del fuori casa.

Appuntamento martedì 19 ottobre, dalle 15 alle 16, con il webinar dal titolo “Colazione DolceVita - La proposta ideale per soddisfare i gusti di tutti i tuoi clienti”. DolceVita è il marchio italiano di prodotti Algida che propone un’ampia offerta di prodotti per la colazione da gustare nel tuo bar. Semplicità, autenticità, genuinità e tradizione 100% italiana sono le parole chiave che caratterizzano l’offerta DolceVita.

Vieni a scoprire l’intera gamma di prodotti per la colazione in grado di soddisfare i gusti di tutti i tuoi clienti! Non solo di prima mattina ma anche nell’arco della giornata per la seconda colazione o per la merenda... Ce n’è per tutti i gusti!

Un piccolo assaggio della proposta Colazione DolceVita

Cornetti : Cornetto e cappuccino sono i protagonisti indiscussi della colazione! Per questo DolceVita propone un’offerta ampia di cornetti: tantissime gamme diverse per formato e grammature, impasto sfogliato o briosciato, farciture classiche o ricercate, vegane o ai cereali. Un assortimento completo per sorprendere i tuoi clienti con un’incredibile scelta dall’autentico gusto italiano!

: Cornetto e cappuccino sono i protagonisti indiscussi della colazione! Per questo DolceVita propone un’offerta ampia di cornetti: tantissime gamme diverse per formato e grammature, impasto sfogliato o briosciato, farciture classiche o ricercate, vegane o ai cereali. Un assortimento completo per sorprendere i tuoi clienti con un’incredibile scelta dall’autentico gusto italiano! Sfoglie : La vetrina del tuo bar è il biglietto da visita per i tuoi clienti! Delicate e croccanti sfoglie DolceVita, farcite con creme o frutta, dalle forme attraenti e ricercate. Impreziosisci e rendi unica la tua offerta per la prima colazione con le nostre sfoglie.

: La vetrina del tuo bar è il biglietto da visita per i tuoi clienti! Delicate e croccanti sfoglie DolceVita, farcite con creme o frutta, dalle forme attraenti e ricercate. Impreziosisci e rendi unica la tua offerta per la prima colazione con le nostre sfoglie. Altre Paste (Paste Lievite) : Pensate che per arricchire l’assortimento della tua colazione, DolceVita propone una selezione di paste lievite al burro per valorizzare la tua offerta. Soddisfa i palati più esigenti, curiosi e sempre alla ricerca di novità.

: Pensate che per arricchire l’assortimento della tua colazione, DolceVita propone una selezione di paste lievite al burro per valorizzare la tua offerta. Soddisfa i palati più esigenti, curiosi e sempre alla ricerca di novità. Già Cotti : Una golosa soluzione per deliziare i tuoi clienti in ogni momento della giornata. Facili da preparare! Non necessitano di cottura: basta scongelarli a temperatura ambiente. Bomboloni, ciambelle o Muffin? Tutti Belli da vedere e Gustosi da mordere! Bomboloni, ciambelle o Muffin? Tutti Belli da vedere e Gustosi da mordere!

: Una golosa soluzione per deliziare i tuoi clienti in ogni momento della giornata. Facili da preparare! Non necessitano di cottura: basta scongelarli a temperatura ambiente. Bomboloni, ciambelle o Muffin? Tutti Belli da vedere e Gustosi da mordere! Bomboloni, ciambelle o Muffin? Tutti Belli da vedere e Gustosi da mordere! In più una linea dedicata per il canale Hotel. La prima colazione per l’hotellerie rappresenta un momento cruciale nel definire la qualità del servizio offerto: è il pasto con il quale coccoli i clienti prima che lascino la tua struttura. La colazione è il ricordo che regali al tuo cliente...è il tuo arrivederci! Regala agli ospiti del tuo hotel una colazione curata e indimenticabile: scopri la gamma completa di snack dolci DolceVita pensata per soddisfare i tuoi clienti! Rappresenta un momento cruciale nel definire la qualità del servizio offerto: è il pasto con il quale coccoli i clienti prima che lascino la tua struttura.

La colazione è il ricordo che regali al tuo cliente... è il tuo “arrivederci”!

Il relatore del webinar sarà Fabrizio Minelli, una vita come personal chef e consulente. Per lui il suo lavoro è divertimento! Dal 2016 collabora con Unilever: insieme hanno girato l’Italia per parlare di Algida a concessionari ed esercenti.