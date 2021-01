Il futuro di Mira Hotels&Resorts? Puntare a strutture con grandi spazi verdi e attività all'aria aperta

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 11:57

Alessandro Vadagnini e Daniela Righi





il 2011 quando, manager esperti nel settore, fondano, il gruppo alberghiero che raccoglie le migliori strutture ricettive dove vivere una vacanza a tutto tondo, immersi nella natura autentica diOggi ile ilraccontano lae idi un progetto nato per esaltare lee le eccellenze del territorio.Il nostro modello disi basa su tre colonne fondamentali: forte organizzazione di vendita con 250mila clienti diretti,con professionisti di esperienza internazionale, ospitalità con team coesi e coinvolti “full immersion” nella gestione e nell’operatività.Ilè stato per noi un anno didi. Il nostro prodotto è profondamente rinnovato attraverso la ricerca delle corrette risposte per soddisfare le nuove esigenze e le richieste degli ospiti. I risultati di quest’estate ci hanno dato ragione e una forte motivazione a continuare su questa strada. Stiamo approfittando di questo momento di rallentamento forzato per farci trovare pronti alla prossima stagione. Il 2020 ha creato nuovenel campo dell’hôtellerie.Fondamentale è la convinzione di effettuarein un momento così difficile e non rimanere fermi in attesa che tutto torni come prima. Standard e obiettivi che erano stabiliti e ben definiti in altri tempi non saranno più gli stessi nei prossimi anni. Nel periodo di lockdown di primavera abbiamo fatto scelte difficili in controtendenza con altri competitor e alla situazione contingente. Questo ha portato ad un cambiamento radicale nella nostra idea di gestione e diCi sono state miriadi di previsioni fatte da teorici del settore, alcune valide alcune prive di fondamento. È mia convinzione che il mercato debba. Bisogna quindi gettare nuove basi ed essere pronti a soddisfare le nuove. L’asset su cui stiamo creando il nostro posizionamento sarà sempre più garantito da strutture di media grandezza cone con. Puntiamo sul valore esperienziale come plus competitivo.In questi mesi, in cui siamo stati sommersi da slogan derivati dalla situazione attuale, noi abbiamo fatto scelto di adottare unnuovo,. Il nostro marketing punta nel far comprendere i plus di prodotto prima di tutto e a spingere le destinazioni italiane.Mi appassionano senza dubbio i nuovi progetti di realtà ricettive che non sono mai state valorizzate per il potenziale che hanno. Acquisire una nuova struttura significa immedesimarsi in essa e creare nuoveche possano soddisfaree che si possano reggere economicamente. L’aspetto dellafa parte della mia personalità: mi piace pensare a far divenire facili le cose difficili, accettare l’ostacolo per superarlo.Un altissimo livello si può raggiungere solo seguendo un credo, riassunto in due parole fondamentali:Si dice che spesso l’opportunità incontra la preparazione per noi è successo così. Dopo anni di lavoro nell’hôtellerie è nata l’esigenza personale di investire su di noi e di costruire qualcosa che ci rappresentasse. Abbiamo avuto, abbiamo deciso di rischiare ovviamente con ponderazione e progettualità, cogliere l’occasione e investire tutto su un piano di sviluppo. Oggi abbiamo fatto diventare realtà un sogno, ma siamo solo all’inizio.Oggi posso dire che è stato istintivo. Sapevo che era il momento giusto, avevamo lavorato entrambi molto sulle nostre competenze e avevamo voglia di dare di più. L’opportunità si è presentata, abbiamo avuto la lucidità di vederla chiara davanti a noi e l’abbiamo colta. Siamo partiti con unadi sales per la catena internazionale, eravamo in due. Poi la prima struttura alberghiera qualche mese dopo ci ha dato la possibilità di iniziare a strutturarci e un po' alla volta far crescere il team. La nostra prima struttura aveva 275con più di mille posti letto.Credo che la ricerca della qualità assoluta sia la base per distinguersi in molti campi ma nell’hôtellerie lo è sicuramente. Abbiamo scelto di fareper creare qualcosa di diverso, un momento,che rimanga,che faccia la differenza per chi ci sceglie e quello lo puoi fare solo se ti distingui a partire dalle piccole cose e dallaper questo settore.Abbiamo unmoltodi crescita per i prossimi 5 anni che stiamo sviluppando con step ben precisi, senza però perdere mai di vista il focus sul prodotto. Vogliamo poter continuare a dare emozioni in posti unici nel nostro meraviglioso paese. La previsione è di arrivare a mettere la decima stella della nostra collezione, ovvero ilgestito, entro cinque anni. Lo sviluppo prevede, inoltre, di presidiare le aree più amate da italiani e stranieri nel nostro paese. Per cui il nostro mercato è internazionale, ma il nostro prodotto rimane in Italia.Un altro nostro obiettivo è quello di spingere sul”, non solo un trend per noi ma un vero stile di vita. Abbiamo investito molto sul segmento golf già dalla scorsa stagione, creando un team d’eccellenza sia dal punto di vista commerciale che tecnico in grado di seguire passo per passo la vita del campo e la rete commerciale sia in Italia che all’estero per divenire il gruppo alberghiero di riferimento per il segmento. Spazi, contatto con la natura e sport sono per noi gli asset di riferimento per il progetto di sviluppo e la scelta dei nuovi resort sarà orientata in questo senso.Direi che è alla base. Sono convinta che viviamo nel paese più bello del mondo, abbiamo così tante unicità da tutti i punti di vista, siamo creativi, abbiamo la storia, il cibo, launici al mondo, un clima eccezionale. Sono orgogliosa di essere italiana e di poter contribuire a far conoscere le unicità del nostroSono un ceo, ma sono un’operativa. Mi piace continuare ad essere attiva anche nel settore commerciale da cui provengo. Mi occupo, infatti, sia del sale che del prodotto, ma diciamo che queste sono le cose che più amo, scegliere i partner con cui collaborare e seguire i. C’è molto di me in questo, la scelta di un profumo, di un colore o di qualsiasi aspetto che possa far star bene i nostri ospiti. Mira, infatti, è il primo gruppo italiano che ha coniato i termini “”, ovvero strutture e servizi in grado di riattivare ildella. Questo per noi è il lusso, che non solo è il guanto bianco o il servire caviale, ma è un lusso rilassato. Una dimensione diversa che si vive in hotel in cui la persona è al centro e i suoi bisogni una nostra assoluta priorità.Per questo personalizziamo molto anche le, attraverso la figura del, una risorsa interna pronta a captare queste necessità e trasformarle in momenti memorabili, unici e veri.Dipende molto dalla situazione, devo dire che abbiamo al nostro fiancoeccezionali interni ed esterni ed in molte occasioni mi fido del loro consiglio. rimango però anche molto istintiva in alcune delle mie decisioni soprattutto quando riguardano la scelta di collaboratori o i. Credo che l’istinto sia una delle prerogative dell’imprenditoria e unche un manager deve possedere.Non è sempre semplice, devo ammetterlo, ma sono stata fortunata: mio figlio Leonardo sembrava aver capito da subito che avevo bisogno di dedicarmi anche ad altro senza nulla togliere all’amore che provavo per lui. Non tutti i momenti sono uguali o sono facili, ma trovare unè fondamentale, staccare dale dedicarsi delanche solo in compagnia di un buon libro nel silenzio serve per ricaricarsi e ripartire con entusiasmo; un pranzo con le amiche e una risata servono per scordarti una giornata difficile, addormentarmi nel lettone con il mio Leo mi ha sempre ridato serenità. Il segreto sono le piccole cose, i momenti che ci arricchiscono. Non serve molto altro per trovare. Ho anche lavorato molto su me stessa attraverso percorsi di crescita individuale e personale, frequentando corsi, leggendo molto e facendo meditazione e discipline orientali volte alla concentrazione della mente.Molti. Scherzi a parte, credo che non ci sia un segreto ma molta ricerca; provare e riprovare, cercare la soluzione giusta ad ogni, lasciarsi consigliare ma seguire l’istinto e migliorarsi ogni giorno senza avere mai la sensazione di aver finito diPerché anche se in alcune situazioni siamo più complicate da capire, quando facciamo questo lavoro per passione noisappiamo dare il 110%. Non voglio essere fraintesa all’interno del mio team, ho anche uomini molto, ma quando le donne capiscono che si può fare squadra normalmente è unad’eccellenza.Di non lasciarsi mai scoraggiare, di portare sempre avanti le propriema soprattutto di non sentirsi mai arrivate, di essere sempre curiose, osservare, imparare e fare squadra; non si arriva mai da sole a nessun traguardo.non è scontato, per me è uno stile di vita. Aiutare gli altri, anche nel business, non è un modo di approfittare ma deve essere una predisposizione naturale. Il bene torna sempre indietro e anche negli affari la persona deve arrivare prima di qualsiasi altra istanza. Per me questa è una formula diCredo che ogni ceo abbia le sue caratteristiche, nel mio caso la differenza l’hanno fatta innanzitutto la. Ogni giorno c’è un ostacolo diverso da affrontare e questo non deve mai scoraggiarti. Sicuramente l’autorevolezza: io cerco sempre di imparare prima in prima persona e di avere le conoscenze necessarie prima di delegare a qualcun altro. Nella mia esperienza professionale ho lavorato in hotel quando ero giovane, al booking, ho fatto il commerciale e quando abbiamo aperto l’azienda i primi anni ho imparato anche la parte amministrativa eCredo il giusto equilibrio di entrambi, senza numeri non si può emergere nemmeno in altri ruoli ma almeno secondo me, senza cuore non si fa la differenza. A partire dalla gestione empatica del tuo, a volte questo viene visto come debolezza da alcuni ma io credo fermamente che a lungo termine sia una grandissimasono comunque alla base dell’economia, ma arrivano se prima il prodotto viene trattato con passione in ogni aspetto, soprattutto se viene esploso il termine. Quest’ultimo è un concetto fondamentale, legato intimamente alla natura stessa dell’ospitalità che è una missione, una predisposizione a fare star bene le persone. Ecco perché ci uniamo a partner che abbiano la nostra stessaCrediamo fortemente nel “” in ogni scelta possibile, soprattutto quella delle materie prime che rappresentano il nostro territorio. Il made in Italy non solo ama anche nella scelta di partner strategici soprattutto in questo momento storico dove possiamo e vogliamo attingere alle eccellenze del nostro paese. Il verooggi è questo, il riuscire a creare servizi ed esperienze immersive che offrono rilassatezza, spazio e tempo per sé.“La bellezza salverà il mondo”.