Bartolomeo D'Amico è il nuovo presidente di Ada - Associazione direttori d'albergo

Durante 67ª assemblea nazionale Ada - Associazione direttori d'albergo è stata proclamata la nuova giunta esecutiva che terrà il timone dell'associazione per i prossimi quattro anni. In questa occasione, nella cornice di Ostuni (Br), Bartolomeo D'Amico è stato eletto, a larga maggioranza, il nuovo presidente. Ha ricevuto il testimone da Alessandro D'Andrea, ora presidente onorario.

«Mi impegno a svolgere la carica di presidente puntando sempre di più sul rapporto di amicizia che nasce dalle forme di associazionismo e che è alla base delle fondamenta di Ada, dando la possibilità ai soci di condividere esperienze che incrementano la professionalità del singolo e, indirettamente, di tutto il comparto e cercando di rendere il mestiere più divertente, così da riuscire a creare una rete commerciale e di rapporti umani tra gli albergatori e le realtà del territorio» - ha dichiarato D'Amico.

Bartolomeo D'Amico e Alessandro D'Andrea

Lo affiancheranno i vicepresidenti Demetrio Metallo, Michela De Martino, Danilo Bellomo e Giuseppe Bussetti.

Andrea Carcia ha ricevuto l'incarico di amministratore, mentre Cinzia Rosati è stata confermata come segretaria generale.

Tanti e interessanti progetti per il 2023 di Ada

Tra il nuovo presidente ha anche illustrato alcuni progetti che ha in cantiere per l'associazione. «Stiamo ultimando una campagna per recuperare i soci, fuoriusciti negli ultimi anni, soprattutto a causa della pandemia e della crisi economica, offrendo loro una valida motivazione per ritornare a fare parte della famiglia Ada. Stiamo, inoltre, studiando nuovi progetti dedicati ai giovani diplomati o laureandi per facilitare loro l'ingresso nel mondo del lavoro e affrontare così, almeno in parte, il problema della carenza del personale».

Un momento della 67ª assemblea nazionale di Ada - Associazione direttori d'albergo a Ostuni (Br)

«Abbiamo in programma anche un evento nel periodo autunnale e di tornare a proporre la giornata del direttore d'albergo a Rimini, Roma o Milano - prosegue D'Amico - Oltre a tutto questo, rifaremo il portale dell'associazione in modo che gli associati possano avere informazioni in modo semplice e veloce, presenteremo un calendario di corsi che si terranno al centro studi e affronteranno il tema della sostenibilità negli alberghi e creremo una card, Ada Club, per gli iscritti all’associazione che permetta di avere sconti e agevolazioni negli hotel».