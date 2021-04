L'accoglienza dimostra maturità combattendo unita contro la crisi

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 08:00

L

Rapporti con le autorità, informazioni ai soci, aiuti a chi ne ha bisogno

Le azioni di Ehma per rilanciare il settore dell'ospitalità

’industria dell’ha resistito agli eccezionali cambiamenti e alle perturbazioni degli ultimi anni, costringendo a implementare rapidamente ilrispetto alleinnovative che avrebbero riformato il futuro dell’accoglienza. La finestra per la ripresa dell’economia del turismo rimane molto incerta , dal momento che laCovid-19 continua a colpire fortemente il settore. Il 2020 ha messo a dura prova la nostrae ha trasformato, forse per sempre, il nostro modo di vivere, lavorare e mettersi in gioco.Sotto l’occhio del ciclone, l’industria dell’ospitalità ha dovuto sopportare il violento impatto di questa. E ora una delle principali chiavi del successo è inevitabilmente sapersi preparare e. Dobbiamo certamente orientarci verso una nuova era più digitale . Alla luce del devastante impatto del Covid-19 suie sul turismo a livello globale, c’è un bisogno urgente di unirsi per recuperare i centinaia di posti di lavoro persi Le sfide lungo il percorso possono diventareper il settore dell’ospitalità. Dobbiamo incoraggiare la domanda, ricostruire lanei consumatori, garantire lavori di qualità e dare ai lavoratori voce in capitolo per guidare la. Con il giusto supporto, migliaia di lavori potranno essere salvati e il settore sarà in grado di ripartire di nuovo. La buona notizia è che i nostri colleghi invedono già una ripresa, seppur ancora in una fase iniziale. Questo ci dàAllo stesso tempo siamo orgogliosi di vedere che il settore dell’ospitalità mostranel saper lavorare in maniera compatta, dimostrando vero impegno, quando possibile, per aiutare la società. Nei mesi passati abbiamo visto come molti albergatori abbiano supportato le, le persone che avevano bisogno, personale sanitario e colleghi dell’industria e del governo.Come- European Hotel Managers Association abbiamo deciso di raccogliere questi esempi, così da mostrare sia l’impatto sulla società che i nostri soci hanno, sia come sono in grado di ispirare la nuova generazione didell’ospitalità per fare la differenza. In tempi difficili come questi, la chiave è mantenere un dialogo aperto con i nostri colleghi , rimanere connessi e condividere idee. Durante questo periodo di emergenza, l’Ehma ha reagito e sta reagendo in modo attivo e costruttivo.Abbiamo condiviso per, tramite(la nostra app interna) conoscenze e informazioni in tempo reale e possibili soluzioni da applicare nelle proprie strutture, così come abbiamo dato accesso allepiù aggiornate e autorevoli dei vari Governi e organi di stampa per capire come si sono mossi i vari Paesi. Siamo stati invitati a partecipare a variorganizzati dalle più importanti e rinomate organizzazioni dell’ospitalità e da diverse. Abbiamo lanciato il nostro grido di aiuto direttamente a, presidente della, e a, presidente del Parlamento europeo, nonché a tutti i primi Ministri europei, sottolineando l’importanza del turismo per l’economia europea e chiedendo urgente supporto per la. Abbiamo chiesto ai governi di intraprendere delle azioni aggressive e coordinate a livello locale, nazionale e internazionale per dare sollievo ai nostri amati hotel e rilanciare l’industria dell’ospitalità in Europa. Abbiamo rafforzato la collaborazione con importanti scuole alberghiere europee come l’e laper dare ai nostri soci l’opportunità di perfezionare ulteriormente le loro abilità e competenze.Come disse una volta: «Investire sull’istruzione paga il migliore interesse!». Essere un socio Ehma è importante ora più di quanto non lo sia mai stato in passato!