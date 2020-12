Panettone Maximo 2020: vincono le pasticcerie D'Antoni e Vizio

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 15:51

Si sono sfidati 21 tra i più valenti pasticceri di Roma e del Lazio

Tante le aziende regionali che hanno partecipato

Prestigiosa la giuria

Le Prugne della California

n una coinvolgentedal Sofitel Roma Villa Borghese si sono sfidati 21 tra i più valentidie delper aggiudicarsi il titolo dial, oltre che i due premi speciali previsti dalla competizioneA salire sul podio in questa seconda edizione del concorso regionale , organizzato da RistorAgency con il sostegno di Agrimontana, Molini Bongiovanni e Circuito da Lavoro,sono state due pasticcerie romane. Per ilha conquistato l'oro lache ha prevalso sulla Gruè, seconda classificata e vincitrice lo scorso anno in entrambe le categorie.Al terzo posto si è piazzata la Dolcemascolo di Frosinone mentre a pari merito hanno conquistato la quinta posizione le pasticceria Patrizi di Fiumicino e Luna di Rieti. Per la categoriaha vinto la pasticceriadi Roma seguita al secondo posto da Gruè con il suo Gianduioso. Terza classificata Max Pasticceria Roma, quarta la Patrizi di Fiumicino e, al quinto posto, l'Officina Dolciaria Woods.I duesono andati aper il Miglior Packaging e allaper la migliore comunicazione digitale.Ma sono state tante le aziende regionali che hanno partecipato con la loro migliore, tra cui le romane Bompiani, Cristalli di Zucchero, Panificio Nazzareno, Casa Roscioli, Valentini, Cakao (Cisterna di Latina), Casa del Dolce (Circeo, LT), Cocco Sweet Lab e Pasticceria Fiori di Rieti, Divino (Aprilia), Panzini (Subiaco) e Zest di Ardea.I verdetti sono stati decretati da una prestigiosa giuria di 16, 8 per, tra i quali ben tre campioni del mondo di pasticceria vincitori del 2015 a Lione: Fabrizio Donadone, Francesco Boccia ed Emanuele Forcone. Tra i tecnici del settore hanno espresso il loro giudizio sui panettoni in gara il maestro lievitista Attilio Servin Angelo di Masso, miglior pastry chef d'Asia 2019 e, per i 50 Best, Fabrizio Fiorani, il pastry chef del ristorante La Pergola 3 stelle Michelin. C'erano anche Giuseppe D'Amato, Miglior Pasticcere d'Italia 2020 e non ultimo, il padrone di casa, resident chef del Sofitel, Giuseppe D'Alessio.A giudicare i migliori campioni sono stati anche rappresentanti delladi settore come, Valeria Maffei, Marco Lombardi, Vincenzo Pagano, Marina Betto, Pamela Panebianco, Annalisa Cavalieri, Francesco Subioli, Matteo Giannini e Nilushana Wijegunaratne. A condurre il contest è stata Sara De Bellis, direttrice di Mangiaebevi, impegnata in una maratona di quattro ore durante la quale i pasticceri hanno avuto l'opportunità di collegarsi in diretta streaming per presentare la propria attività mentre gli appassionati hanno seguito l'evento sulla pagina Facebook di Panettone Maximo. Media partner dell'evento sono stati Mangiaebevi, RomaToday, Scatti di Gusto e Food Confidential. Purtroppo, come tutti gli eventi in tempo di Covid, quella di quest'anno è stata un'edizione ridotta.«Abbiamo voluto comunque dare un segnale forte - ha detto l'organizzatore- per dare un aiuto al settore e non perdere la bellezza di vedere a confronto le migliori pasticcerie della regione che lavorano seguendo i più alti i canali d'eccellenza. Il mio augurio che nella prossima edizione si possa tornare alla normalità con il pubblico e i banchi di assaggio».