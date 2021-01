Giada Farina, tra cambi di prospettiva e boom di torte a domicilio

Pubblicato il 14 gennaio 2021 | 12:58

2020 un anno diverso ma che ha portato incremento di fatturato

Stop agli eventi, ma aumentato il delivery

La speranza di un estate in libertà grazie ai vaccini

Il sondaggio: Un prezioso riconoscimento

ifficile, in questi tempi all'insegna del, trovaresorridenti e. È il caso di(madre e figlia) dellabresciana. Giada è passata al 2° turno delnella categoria per votare clicca qui ) ed è stata 2013 Italia a Tavola-Fipe per l’innovazione nella comunicazione in campo enogastronomico.Giada e Rosy non esitano - entrambe - a definire il 2020 undiverso, sotto ogni aspetto, anche quello economico: «Per noi – sottolinea mamma Rosy - si è chiuso l'anno con un significativo. Non possiamo lamentarci, tutt'altro. Le persone e le famiglie hanno voluto coccolarsi e consolarsi con i dolci, tanti e di tutti i tipi. Le torte di Giada sono andate letteralmente a ruba. La gente ha voluto comunque consolarsi e fare festa, soprattutto i genitori con figli più piccoli»«Certo non abbiamo fatto i 100 battesimi e i 30 matrimoni (solo tre nel 2020, ndr) – continua - dell'anno precedente, ma abbiamo aumentato ilin modo inaspettato reinventandoci di punto in bianco l'attività».Insomma, di necessità virtù. Giada è stata geniale: «Abbiamo- svela Rosy Zurolo - da 15 a 9. Senza i grandi eventi abbiamo deciso comunque di continuare, di ristrutturarci e di cambiare al volo personalizzando le nostrededicandole, ad esempio, ad alcuni personaggi cari ai più piccoli come, ad esempio, Harry Potter. Il successo è stato notevole con il 98% di ordini in più».Sull'anno entrante le previsioni non sono ottimistiche: «Moltisono a terra e anche grandi nomi - dice con rammarico Rosy Zurolo - Rischiano di saltare. Senza il catering le prospettive sono nere. Devono esserci davveroal settore. Se vedi un supermercato aperto e un ristorante o una trattoria chiusi, causa covid, all'orizzonte non vi sono grandi prospettive. Fino a giugno vivremo ancora all'insegna del colore, poi l'estate si aprirà con un bel verde speranza, quando saremo. Torneremo alla normalità con verde rinascita».Rosy e Giada sono entusiaste deldi: «È una bella- concludono - Un notevole faro di popolarità. Partecipiamo molto volentieri. Esserci vuol dire avere un certo ruolo e prestigio. Certo, costa fatica e impegno. Siamo soddisfatte e contente di essere della e nella partita. La giocheremo fino in fondo».