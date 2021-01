Damiano Carrara apre a Lucca. Un atelier nella sua città

Primo Piano del 22 gennaio 2021 | 08:30

Damiano Carrara

amiano Carrara,e pasticcere. Volto noto della tv grazie al suo ruolo di giudice ain forno, talent show italiano trasmesso sul canale Real Time e Cake Star Pasticcerie in sfida.di origine, vive tra Los Angeles, Milano e Lucca la sua città. Con il fratelloha aperto tre locali tutti in California, nella contea di Los Angeles: Moorpark, Agoura hills e Pasadena. Ha anche pubblicato diversidi ricette di pasticceria tradizionale italiana, ricette molto semplici che ognuno può realizzare nella propria cucina di casa senza particolari conoscenze tecniche. Lui si trova ancora in corsa nel sondaggio di Italia a Tavola nella categoria Pasticceri ( CLICCA QUI PER VOTARE ).Successi come questi fanno assolutamente piacere, ho lavorato e sto continuando a lavorare per ottenere risultati sempre migliori, ma sinceramente non mi piace essere etichettato. Preferisco rimanere con i piedi per terra e conservare l’umiltà che nella vita e a tutti i livelli serve sempre per poter fare sempre di più. È per me un onore e un orgoglio che la mia pasticceria sia apprezzata all’estero, è un modo per portare in alto la bandiera italiana nel mondo, e anche il fatto che personaggi noti amino i miei prodotti aiuta senza dubbio a farli conoscere. Britney Spears una volta postò su Instagram il mio cappuccino e ancora se ne parla, ma ripeto, sono semplicemente Damiano, un ragazzo che continua a rendere il suo sogno realtà.Influisce ma non totalmente, del resto ciò che mi ha differenziato sul mercato è stato proprio il fatto di aver portato in America un gusto diverso dalla pasticceria locale e di aver fatto conoscere la vera pasticceria italiana, una novità assoluta in una città come Los Angeles. Tra i dolci propongo, ad esempio, una cheesecake che è certamente una torta di origine americana, ma l’ho resa e reinterpretata dal mio punto di vista, come comunque tutte le altre preparazioni, che sono creazioni originali mie e di Massimiliano, mio fratello. Anche per quanto riguarda i salati, che sono disponibili nel locale di Moorpark, si trovano per lo più primi come un risotto o gnocchi al pesto, oppure a volte organizziamo cene a tema cucina, ma è possibile ordinare anche un hamburger. Sicuramente quando ti proponi su un diverso mercato, devi adattarti, ma mai snaturarti. Questo non fa parte proprio del mio modo di essere.Onestà: credo si percepisca anche dalla tv che sono una persona schietta e diretta. Nel rispetto del lavoro dei concorrenti, che si stanno mettendo in gioco, sono sempre obiettivo nei miei giudizi e non mi nascondo. E sono così anche nella vita. Penso che la sincerità ripaghi sempre. Sono anche sempre disponibile ad aiutare i concorrenti, consigliandoli e permettendo loro di migliorare.Il tiramisù. È una domanda che mi viene fatta spesso e per me è e sarà per sempre il tiramisù.I premi fanno sempre piacere, sarebbe un onore! Tuttavia, la mia prossima sfida più grande è un’altra: aprirò nei prossimi mesi il mio atelier di pasticceria in Italia, nella mia Lucca. Voglio finalmente far assaggiare le mie creazioni al pubblico italiano e creare qualcosa di unico. È un progetto molto ambizioso, che svelerò piano piano, ma posso dire che ci tengo molto e vederlo concretizzarsi giorno dopo giorno è un altro sogno che si realizza.