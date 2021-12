La Favola Fiasconaro su Food Network in “Eccellenze di Sicilia”

Presentato a Milano negli spazi del Teatro Franco Parenti-Bagni Misteriosi il docufilm “Eccellenze di Sicilia” sull’azienda di alta pasticceria siciliana Fiasconaro. Presente in sala la famiglia di Castelbuono (Pa), guidata dai tre fratelli Nicola, Fausto e Martino. Nicola è tra i candidati della 14ª edizione del sondaggio "Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" (clicca qui per votare).

Nicola Fiasconaro in un frame del docufilm

Sicilia in primo piano

«Questo documento - ha spiegato Nicola Fiasconaro - tramite la nostra storia racconta il territorio e le materie prima, un importante primo piano sulla Sicilia. In evidenza, visto che siamo in periodo natalizio, per quanto riguarda il panettone, anche la cultura della pasticceria del nord miscelata con quella gastronomica del nostro territorio». È proprio la Favola Fiasconaro a inaugurare la serie televisiva “Eccellenze di Sicilia” per la regia di Tiziana Martinengo dal 22 dicembre su Food Network (Canale 33). Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei tesori della pasticceria siciliana.

Panettoni firmati Fiasconaro

Cronaca di un successo

Nella prima puntata della mini serie - dedicata alle storie di tre realtà dolciarie siciliane che hanno avuto successo - il maestro Nicola Fiasconaro e i suoi fratelli raccontano l’affascinante storia della loro azienda. Da piccola pasticceria nel cuore del parco delle Madonie, apprezzata per le sue granite agli agrumi e per i dolci tipici, a eccellenza dolciaria internazionale, presente in oltre 60 Paesi con la sua offerta di panettoni e lievitati da ricorrenza reinterpretati con i migliori ingredienti del territorio. Dal pistacchio alle arance, senza dimenticare il cioccolato di Modica, le mandorle e la Manna delle Madonie, pregiata resina dolce che deriva dal frassino e che si realizza solo in Sicilia a Castelbuono e Pollina (Palermo).

La seconda e terza generazione Fiasconaro





I valori del padre Mario

I tre fratelli Fiasconaro hanno assorbito i valori del padre Mario che ha fondato l’azienda nel 1953 e li hanno fatti loro. Oggi l'azienda, giunta alla terza generazione di pasticcieri, è un valore del made in Italy, con un fatturato che a fine 2021 supererà i 30 milioni di euro, un organico di 180 lavoratori, fra stagionali e dipendenti, con una crescita del 20% su tutti i principali mercati.

Le confezioni Dolce&Gabbana-Fiasconaro

Un milione e mezzo di panettoni

Il panettone (ne vengono sfornati un milione e mezzo ogni anno) e la colomba rappresentano il core business, ma è in continua crescita anche l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici.



Fiasconaro

Piazza Margherita 10 - 90013 Castelbuono (Pc)

Tel. 0921 671231

www.fiasconaro.com