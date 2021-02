Negozi insieme contro la crisi: a Bergamo una pasticceria e una fiorista lanciano la Love Bag

Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 14:34

S

Unite due piccole eccellenze del piccolo commercio bergamasco





Preziosa collaborazione tra i negozi di vicinato

Dopo il Natale, San Valentino è la festa più importante per fiori e pasticceria

Una box ispirata alle canzoni di Mina

i dice: l’unione fa la forza. Così un po' in tutta, si moltiplicano le collaborazioni dei commercianti che insieme cercano di sfidare la crisi e ripartire. Un esempio virtuoso arriva da. Qui, in uno dei territori più colpiti un anno fa dalla, une unahanno dato vita alla. Unadiideata dadi Alzano Lombardo, storica associata Confesercenti Bergamo, insieme alladi Ranica.Due eccellenze del piccoloche uniscono passione, creatività e buon gusto all’insegna di unatradi vicinato: l’idea, nata a novembre in piena zona rossa, in un momento di grande incertezza per duefortementedalleimposte dagli ultimi Dpcm per il contenimento della diffusione del Covid-19, è l’occasione per unire le forze all’insegna della«La nostra categoria, fin dalla chiusura forzata del primo, ha chiesto all’immediata riapertura perché mentre alla grande distribuzione era consentito venderesenza alcun problema si imponeva ai grossisti, ai vivai ed ai piccoli esercenti di rimanere chiusi – afferma, titolare di- Grazie all’impegno diAssofioristi abbiamo potuto rialzare le nostre serrande ma la categoria ha comunque subìto un grave danno legato alloforzato di, primeed. Confesercenti Bergamo ha continuato a supportarci promuovendo l’acquisto nei negozi di vicinato: forti di questo stimolo abbiamo deciso di fare rete e unire le forze con altri imprenditori del, di settori trasversali. Una grande scommessa che inauguriamo in occasione della festa dell’amore e dell’unione».Per fioristi e pasticceri, subito dopo le festività natalizie, questo è il momento più importante di inizio anno e per molte coppie di innamorati quello del 2021 sarà un San Valentino diverso: allineati alla nuova domanda di, le due botteghe artigiane dellahanno così creato unaromantica che sarà consegnata direttamente a casa.Nella confezione si troverà un bouquet di fiori freschi, a scelta tra- per l’occasione ispirato alle celebri canzoni d’amore di Mina “Volami nel cuore”, “Amor mio”, “Vorrei che fosse amore” - accompagnato da una deliziosa mono porzione di, un dolce all’arancia con cremoso al pistacchio, ganache al cioccolato bianco e gelée ai lamponi. Il tutto a partire da 30 euro. Le consegne sono effettuate in tutta la provincia di Bergamo e le ordinazioni della romantica Love Bag devono essere prenotate entro il 12 febbraio telefonando al numero: 035.515905.«Siamo molto soddisfatti di avere tra i nostri associati deglicosìe capaci di ripartire con nuove iniziative di rete territoriale – afferma Cesare Rossi, segretario Assofioristi Bergamo - L’unione fa la forza, un concetto che da sempre le associazioni di categoria hanno nel loro statuto».