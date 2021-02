Alta pasticceria e moda insieme per creare il dolce dell’amore. Da gustare tutto l'anno

Pubblicato il 12 febbraio 2021 | 18:33

i chiama, la collezione, dedicata all’amore, ideata da, giornalista esperta di food e fashion. Una collezione nata con l’idea di colmare una lacuna nel mondo dei: quello che mancava era proprio il. E in pista è sceso anche il maestroNon solo a San Valentino dunque, Le gage de L’amour è stata pensata per rispondere alle esigenze di chi ha voglia di condividere un’esperienza ispirata all’amore in senso lato e in qualunque momento dell’anno.inedita, ideale per dare un tocco di originalità a un pranzo, a una cena, a una serata.Un progetto che racconta laattraverso la connessione tra il mondoe quello della, del. Con l’obiettivo die divulgare le eccellenze attraverso l’educazione alla cultura della bellezza, puntando sulla ricerca delle materie prime edei prodotti.Per la produzione è stato scelto un laboratorio di eccellenza, quello del maestro, un nome altisonante nel mondo dei lievitati, più volte premiato dal Gambero Rosso.Il dolce dell’amore è disponibile in 2 gusti:Quest’ultimo è disponibile anche in confezioneche contiene un, unadiLaurent Perrier La Cuvée Brut da 200 ml e un barattolo di fragole candite di Mauro Morandin da 250 g.Il tutto è contenuto in unacolor fuxia con stampa a caldo in argento e chiusura a calamita. Per impreziosire la scatola sono state realizzate, in esclusiva per questo progetto, alcune opere da due, illustratore di moda, ha realizzato la, ispirata alle collezioni Haute Couture Primavera-Estate 2021. L’opera è realizzata su cartoncino telato. Gli abiti sono dipinti a mano., artista contemporaneo, che ha realizzato la, che celebra la natura rigogliosa ispirandosi al ricamo fatto a mano. L’opera, acrilico su plexiglas è interamente dipinta a mano.Le box dell’amore sono in vendita da Castroni Cola di Rienzo a Roma. È possibile acquistare le scatole dell’amore online