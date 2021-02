Quali saranno le migliori colombe artigianali? Si decide sotto la Mole

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 11:21

iovedì 4 marzo, torna a, ilperideato ormai quattro anni fa dall’agenzia di eventi Dettagli. Anche per questa edizione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è rinunciato al consueto evento in abbinamento: aperto al pubblico e caratterizzato da degustazioni e presentazioni.La manifestazione sarà quindi prettamente dedicata alle attività del, che determineranno i vincitori nelle categorie:. Rigorosamente, prodotte con, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi, semi lavorati; i Maestri Pasticceri che parteciperanno a Una Mole di Colombe condividono l’importanza dell’eccellenza nella scelta delle materie prime e dei metodi di lavorazione, garantendo un prodotto di assoluta qualità.Il concorso verrà ospitato nella sale del prestigioso, dove la, composta da grandi protagonisti del panorama food italiano, lavorerà per giudicare le proposte dei Maestri Pasticceri che, da tutta Italia, arriveranno a Torino per presentare le loro creazioni. In giuria: il presidente, Giovanni Dell'Agnese titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di Torino e provincia, Fabrizio Galla titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere dell'Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone, responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Club italiano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore presso La Repubblica Torino, responsabile eventi Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta, Andrea Maffia, responsabile ricerca e sviluppo Molino Casillo e Alessandra Giovanile, food & travel blogger di ricettedicultura.Il concept Una Mole di, declinato negli anni su:, nasce a Torino nel 2012 dalle menti creative di Laura Severi e Matilde Sclopis di Selerano, fondatrici dell’agenzia Dettagli. Nato come evento fisico, e da anni appuntamento fisso nel calendario delletorinesi, Una Mole di sbarca sul web nel 2020 con l’obiettivo di riunire un centinaio di produttori italiani, selezionati per l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte.Al suo secondo restyling, il nuovo volto digitale di unamoledi.it sarà online da fine febbraio 2021, e rappresenterà una straordinaria vetrina dedicata al mondo dei grandi lievitati, e non solo. Un’offerta di alta fascia in grado di garantire elevati standard qualitativi. Un contenitore di valore, che desidera diventare un punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca dei miglioridi. Un e-, insomma, che punta a destagionalizzare sempre di più prodotti come il panettone e la colomba, approfittando dell'enorme creatività di chi li produce e delle loro tantissime varianti, salate o estive, che permettono di così gustarli 365 giorni l'anno.I nomi dei vincitori di Una Mole di Colombe 2021 saranno comunicati sia tramite i canali social della manifestazione che sul nuovo sito.