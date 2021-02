Antonio Chiera, la pasticceria è un arte che va coltivata e condivisa

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 12:15

A

Antonio Chiera. Fonte: Facebook





, il “Re dei”, finalista deldie dell'accoglienza - Sezione per votare clicca qui ), condivide i suoi segreti nel web e nell'editoria.Nasce a, quando nel periodo estivo iniziai a preparare granite e gelati con una macchina a bastone presso il “Cin-Cin Bar” a Caulonia (Rc) e a quattordici anni quando entrai nel reparto dicomepasticcere.A venti anni, dopo il servizio di leva, diventai, presso la “Pasticceria Morabito” ad Ardore Marina (Rc), per poi intraprendere nel 1994 una nuovapresso la pasticceria “Golosia” di Marina di Gioiosa Ionica (Rc).Dal 2004 al 2017 con la Mec3, la più importantediper pasticceria e gelateria, iniziai un percorso che segna completamente il mio viaggio professionale.Lavorai comedi pasticceria e gelateria e intrapresi studi sul modo corretto di bilanciare gli ingredienti, insegnando come docente presso iche l’azienda organizzava ogni anno.Durante quel periodo ho svolto importantiin tanticome Brasile, Singapore, Malesia, Emirati Arabi, Thailandia, Grecia, Spagna, Germania, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria.Nel 2019, un po’ per gioco, entrai nel grande e complicato mondo del web con la nascita sudel gruppo “ChieraStyle Fan Club”, che oggi annovera circa quindicimila iscritti. Un gruppo dinel quale con generosità e grande umiltà metto a disposizione le mie ricette e il mio sapere aiutando anche le persone più inesperte a realizzare ottimi. Ho sempre pensato che nel nostro lavoro, realizzare un dolce non è un impegno da poco, perché un dolce realizzato con amore ci regala mille emozioni da condividere con tutti.In quest’ultimo lustro della mia vita ho pubblicato, prima il: “Il mondo dei semifreddi. La mia pasticceria gelata” e poi “Non solo cake. Tecniche e bilanciamenti nelle lievitazioni”. In questo secondo libro ho illustrato nuove tecniche di bilanciamento nelle paste lievitate, con tabelle di dosaggio e ingredienti per la realizzazione di, grandiSono deileggerissimi, alveolati all’interno nel pieno rispetto dei valori deie della giusta idratazione. Una ricetta che nasce per il mio amore verso i croissant, al punto che in molti mi hanno soprannominato “Il Re dei croissant”.Sicuramente. Vi sono tantissimi professionisti che trasformano le materie prime in prodotti di grande qualità. La conferma l’abbiamo anche dai tanti successi registrati nel mondo dai nostri pasticceri e gelatieri.Innovazione, ma grande rispetto per la tradizione. Lo sguardo va sempre rivolto verso il futuro.Il, un dolce dal gusto indimenticabile, che rispecchia in pieno, nonostante le sue sfaccettature, il mio umile carattere.Sapere, sapere essere, sapere fare. Vota Antonio Chiera!