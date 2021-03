Passione lievitati per Andrea Barile. Parla il vincitore della Regina Colomba

Pubblicato il 25 marzo 2021 | 14:57

osa serve, nella vita, per farsi un nome e diventare undi? Abbiamo voluto parlarne colfoggiano, responsabilenonché socio del locale “”, dopo che ha vinto un altro premio, alla sua giovane età. La sua Colomba ha vinto, infatti, il Premio Regina Colomba Regina Pastiera Uno che comincia a far le cose in grande, Andrea, dopo aver riflettuto e studiato abbastanza. Da ragazzo la pasticceria non era proprio nel suo orizzonte: cresciuto a Foggia, ha avuto il tempo e la voglia diina Bologna per poi capire, dopo un’esperienza di lavoro in campo legale, che bisognava cambiare strada. E così rieccolo nella terra natìa: seguendo il desiderio del padre Guido, nel 2010 fa partire, assieme ai fratelli Luca e Roberto, un’attività di, chiamata “Terzo Millennio”.Si ricomincia da zero, insomma, e perciò Andrea, dopo aver cercato invano un pasticciere all’altezza del compito, decide di far da solo e di riprendere i libri in mano: ma saranno proprio le sue mani, infine, a farsi trovare in, dopo tantie di, e parecchiedi pasticceria, per non farsi mancare nessuna soddisfazione.I riconoscimenti non tardano ad arrivare: ne citiamo solo due, ossia ladiaidella, organizzati dalla Fic-Federazione italiana cuochi, e la vittoria di pochi giorni fa nella sfida “ Regina colomba - regina pastiera ”, organizzata all’hotel Andriola di Milano.Dipende: come in tutte le cose, l’può essere più o meno seria. Ad esempio, se il mio prodotto valorizza un particolare tipo di, e tu invece in gara mi imponi quella particolare farina o i canditi dello sponsor, mi hai già messo troppi paletti. Chiaramente, bisogna valutare di volta in volta quando ne valga la pena. Il mio sogno è una specie didel, ad esempio del: con l’appoggio delle autorità, delle istituzioni, magari di un Ministero, perché alla fine si possa davvero stabilire chi è il più bravo o qual è il più buono in assoluto.Vero, e comunque a me piacciono le: quando gioco a calcetto con gli amici se perdo ci rimango male. Forse la passione deimi è venuta proprio per leche presenta la crescita dell’impasto, premesso che lavoro solo con il. Anche quella è una sfida: mi piacciono le cose difficili, calcolare tutte le variabili, studiare la reazione chimica.In generale sono molto attento al: ad esempio, uso ildi un produttore locale. Quanto alla tradizione, fa parte di me e non può essere cancellata dalla mia tavola: devo dire però che mi attraggono più le rivisitazioni, trovare unae aggiungere quel tocco in più. Proprio come succede con la, che io propongo con la variante della. Esistono, però, i dolci che non si fanno manipolare, come le(cart’ ll’ t: il dialetto locale è avaro di vocali) natalizie foggiane, a base di farina, olio evo e vino bianco con guarnizione di vincotto o miele. Quelle sono immutabili.Chi mi ha trasmesso la passione è stato, di Padova, che mi ha insegnato a lavorare ilcol suo metodo. Attualmente, non ho un vero e proprio punto di riferimento: seguo la mia strada cercando di migliorarmi tutti i giorni. Oggi il mio punto di riferimento è la soddisfazione del cliente, e quella è anche il mio concorso quotidiano.Di recente abbiamoil, aggiungendo un capannone di 450 mq, che servirà ad ampliare e diversificare la produzione e ad affrontare l’esportazione, probabilmente con le feste di Natale. Ci concentreremo sudasottovuoto,disottovuoto. Il tentativo è quello di non perdere per strada il sapore artigianale, perché il prodotto industriale non rientra nei piani. Ma questo avverrà nel dopo Pasqua, perché in questi giorni sono molto preso dalla produzione delle colombe, che è andata oltre ogni aspettativa. Quest’anno arriveremo a settemila pezzi, molto probabilmente.Ancora non siamo allama poco ci manca, verrebbe da dire ad Andrea Barile, giovane maestro con tanti sogni, come tutti: solo che i suoi sono taglia xl, questo si è capito. Al vincitore di “Regina Colomba” potremmo proporre, adesso, di rifare la chiacchierata tra quattro anni, per capire cosa è andato in porto e cosa no: noi gli auguriamo che la realizzazione possa travalicare il progetto, come è successo con gli ordinativi delle colombe quest’anno, e gli lanciamo il guanto di sfida (ha detto che gli piace), proponendo al pubblico la sua. Difficile, ma non impossibile. GUARDA LA RICETTA