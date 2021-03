La pasticceria di domani chiede tecnologia e formazione

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 09:33

L

Il futuro professionale dipende dalla capacità di aggiornarsi

Oggi il delivery si è sviluppato come canale di servizio e assistenza al cliente

La programmazione è la leva su cui fare affidamento

a pandemia e le suehanno spinto l’a fare il punto sulla professione e sulle sue evoluzioni. Un momento di riflessione che ne ha esplorato ogni dinamica. In primo piano due aspetti fondamentali:. L’artigiano ne ha bisogno;i prodotti e i professionisti che le organizzano, ma a monte c’è sempre l’uomo che le governa supportato dalla conoscenza approfondita delle. Lasi migliora e perpetua grazie all’. Il futuro professionale dipende dalla, saper apprendere nuove competenze, stare al passo con le continuee dalla padronanza degli ingredienti e, appunto, della tecnologia.Lo studio e la formazione sono quindi gli strumenti per offrire allasempre. Rigore e creatività vanno a braccetto. Elementi che vanno trasmessi allein parallelo ai principi dellae aldelle risorse.rappresentano un blend che rende il lavoro più semplice, snello e veloce.Da sottolineare, inoltre, che nel mondo food l’esperienza è fisica – colori, profumi, sapori – unche coinvolge artigiano e consumatori. Un’interazione completa che prima del Covid univa anche le persone in un rapporto che si alimentava al banco o al tavolo. L’e la, peraltro presenti da sempre in pasticceria, oggi hanno guadagnato un peso notevole. Si è. A partire dalla flessibilità degli orari per arrivare a una più precisa definizione del concetto diche si fonde con quello diIldiventa unin cui si sperimentano, dove si coltivano i propri punti di forza, si personalizza il packaging e si ottimizza la scelta dei canali di vendita, con la massima attenzione alla politica dei prezzi.sono i grandi alleati della pasticceria, impegnata nella sfida di aumentare i ricavi riducendo sprechi e invenduto. Il tema di fondo è il, il rimettersi in gioco, che si basa su un’attenta analisi dei fatturati, delle vendite, dei processi, pertutta l’attività, dal laboratorio al banco, fino alla vetrina . In ultima analisi, la programmazione è la leva su cui fare affidamento. E questo vale per tutte le attività, di grandi, medie e piccole dimensioni.Oggi ilsi è sviluppato a tutto tondo come nuovo canale di servizio e di assistenza al cliente. Di fatto, l’anello finale della catena in quanto non scomparirà nel post pandemia. Nel secondo semestre del 2020, ilha rappresentato il 4% di tutte le occasioni di consumo fuori casa, circa 176 milioni. Di questesono state le consumazioni con delivery di, circa una su dieci. Un fenomeno che ha accompagnato lae si profila come uno dei cambiamenti strutturali portati dalla pandemia e destinati a incidere in maniera permanente sulle dinamiche della pasticceria. Per questo è necessario strutturare un’che garantisca lacome se il prodotto fosse ritirato in loco e dotarsi di unattento, che sappia risponde puntualmente e con rapidità al cliente.