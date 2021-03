Le colombe di Talotti e Albanesi le migliori d'Italia 2021

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 16:04

ella splendida cornice di, una delle più belle dimore storiche dell’Ente delle Ville Vesuviane a Ercolano in provincia dila Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria () con una giuria composta dai Campioni del Mondo Pastry Chef Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Enrico Casarano, Francesco Lastra, Maurizio Santilli, Domenico Lopatriello e Gianluca Cecere ha decretato i vincitori per laSono state considerate nella premiazione finale, le migliori colombe artigianali italiane, realizzate secondoche vanno dall'utilizzo deglialladel prodotto. L’evento è stato organizzato in versione digitale ed è stato trasmesso in diretta su tutti i Canali Social della Federazione.Categoria Colomba ClassicaRenato Talotti dal FriuliCategoria Colomba InnovativaSalvatore Albanesi dal LazioI concorrenti si sono cimentati tra le due categorie Miglior Colomba Italiana Classica e Miglior Colomba Italiana Innovativa, hanno presentato una colomba per un numero diuguali tra loro del peso di 1 kg ciascuna. Per colomba innovativa si intende una colomba con inserimento, frutta secca,o qualsiasi altro elemento che la faccia differenziare da una colomba classica. Mentre per colomba classica si intende una colomba con il solo inserimento di, con aroma a piacere e ricoperta di. I candidati non erano presenti durante gli assaggi della giuria né tantomeno all’esito dei risultati.