Gottardello e Mascolo in vetta a “Una Mole di Colombe”

Miglior colomba tradizionale 2021

Miglior colomba creativa 2021

onodel Panificio Pasticceria Pan & Dolci di San Martino di Lupari (Pd) edella Pasticceria Mascolo Visciano di Visciano (Na) i vincitori del concorso “Una Mole di Colombe”, rispettivamente per le categorie “” e “”. Lo ha decretato la terza edizione del concorso organizzato dall’agenzia Dettagli, svoltasi il 4 marzo scorso presso l’Hotel Principi di Piemonte, in centro a Torino. La giuria tecnica ha lavorato senza sosta, analizzando e assaggiando i prodotti () arrivati da tutta la penisola.Ecco il podio di ciascuna categoria:1° Panificio Pasticceria Pan & Dolci di San Martino di Lupari (Pd) - pastry chef Luca Gottardello2° Pasticceria S. Francesco di Spezzano della Sila (Cs) - pastry chef i fratelli Valentino e Damiano Rizzo3° Il Buongustaio di Sant’Antonio Abbate (Na) - pastry chef Gianluigi Caccioppoli1° Pasticceria Mascolo Visciano di Visciano (Na) - pastry chef Giuseppe Mascolo2° Ischia Pane di Ischia Porto (Na) - pastry chef Alessandro Slama3° Antica Pasticceria Castino di Pinerolo (To) - pastry chef Davide MuroLa giuria era composta dal presidente, titolare di pasticceria, lievitista, vicepresidente Associazione Pasticceri di Torino e provincia,, titolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere dell’Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI),, responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Club italiano e di Iginio Massari,, giornalista, collaboratore presso La Repubblica Torino, responsabile eventi Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta,, product specialist Molino Casillo, e, food & travel blogger di ricettedicultura.com.I criteri di selezione del concorso erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente. Al termine degli scrutini, attorno alle 16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi hanno annunciano, tramite i profili social di “ Una Mole di ”, i vincitori di questa edizione.È possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando le creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it «Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare vicine ai nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo, che rende impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali assaggiare le bontà del nostro meraviglioso Paese», affermano, fondatrici di Dettagli. «Col nuovo e-commerce desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente italiani, selezionati per l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo donare una vetrina di prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati».L’arrivederci col pubblico è per “”, che si terrà nel mese di novembre 2021.