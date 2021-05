Pasticceria sempre più tecnologica per favorire gusto e sostenibilità

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 15:51

’arte dellasarà protagonista della prossima edizione di, il salone dell’ospitalità professionale tra i più importanti a livello mondiale. La prossima edizione si terrà in contemporanea condal 22 al 26 ottobre 2021. I visitatori, oltre al meglio del mondo, retail e hotellerie, potranno approfondire e scoprire l’universo del dolce a 360°, dalla sua evoluzione fino al prodotto, dalla. A fare gli onori di casa non poteva che essere Iginio Massari, accompagnato da altri autorevoli Maestri provenienti dai cinque angoli del pianeta.Dalla Francia alla Germania, dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l'Italia e la Cina «, fornendo importanti stimoli ai professionisti del settore che interverranno», afferma il Maestro, ideatore dell’evento “Pasticceria di Lusso nel Mondo” by Iginio Massari che vedrà anche quest'anno la presenza di alcuni tra i più importantiCome nell’edizione 2019, il prossimo ottobre saliranno, con Massari e i figli Debora e Nicola, una: da Pierre Hermé (Lussemburgo) al tedesco Heinz Heinemann; dal giapponese Shimon Otsuka al francese Angelo Musa; dal newyorchese Biagio Settepani al francese Jouvaud Carpentras, per finire con una ricca rappresentanza del Belpaese come Nicola Pansa (Costiera amalfitana), Roberto Rinaldini (Rimini), il Presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani Gino Fabbri, il bergamasco (ma trasferitosi ad Hong Kong) Giovanni Pina e Massimo Artorige Giubilesi, tecnologo Alimentare fondatore e CEO di Giubilesi & Associati e Presidente di FCSi Italia.«Nell'ultimo anno lerispetto ai loro concorrenti in termini di tecnologia. Sono stati effettuati investimenti in ricerca e sviluppo , e in più non è mancato il tempo per fermarsi a riflettere. Il risultato sono macchinari professionali, lavorazioni e applicazioni che portano le imprese del nostro Paese avanti di 30 anni rispetto alle altre» prosegue Iginio Massari. «confrontandoci con i grandi maestri nazionali e internazionali che anche questa volta mi affiancheranno. In questo momento è necessario fare luce, e informare il mondo intero, sulle novità dell'universo Pastry, sulla ricerca in corso, sulle nuove frontiere del comparto», sottolinea Massari che cita tra le novità dei prossimi mesi la rivoluzione nelUtilizzando unae con un gusto aromatico più pronunciato, ma senza per questo aggiungere calorie. «Si tratta dell'utilizzo di una, in grado di aumentare il volume del prodotto mantenendo inalterati i livelli delle materie prime”, dice confermando i risultati emersi dall'Eh sì, perché nel 2021 la qualità del prodotto, e la capacità di diversificare la propria offerta, diventeranno elementi ancora più fondamentali rispetto al passato per essere competitivi.“Questo trend – si legge nel report -, alla luce del fatto che la pandemia ha accelerato la domanda di prodotti tipici del delivery, anche nel settore Gelateria e Pasticceria”. Per questo motivo, per aziende grandi e piccole del settore, l'obiettivo è diventato quello di innovare , concentrandosi sulla preparazione anticipata dei prodotti e sulla riduzione al minimo degli sprechi. Ma non è tutto, perché innovare in modo consapevole vuol dire non solo scegliere di utilizzare macchinari professionali all'insegna dell'efficienza energetica, ma anche fornire soluzioni smart – dal packaging alle preparazioni - in grado di servire cibo fresco, di alta qualità e nei tempi corretti ai clienti, qualunque sia la modalità di consumo.Dal tableware alle macchine professionali, per ledei servizi. Per la tavola si punterà sempre più su un prodotto che sappia unire estetica e funzionalità, senza mai rinunciare per la mise en place a un tocco die la possibilità la possibilità di infinite personalizzazioni. I servizi dedicati al tableware professionale devono poi necessariamente fare i conti con lad’utilizzo: di tendenza saranno nuovi format che ricordano la terracotta per richiamare un look più rustico, ma con le caratteristiche della porcellana.La ricerca dellaentra in gioco anche per le nuove proposte di macchine professionali, che saranno realizzate con sempre maggiore attenzione allaall’e all’. Le impastatrici di ultima generazione sono infatti azionate da moto-inverter, attraverso cui si possono ottenere livelli di efficienza energetica impensabili fino a qualche anno fa. Questa tecnologia viene adottata anche sulle macchine da banco dove solitamente si utilizzavano motori universali, solitamente rumorosi e con livelli di efficienza bassissimi.