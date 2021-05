In Sicilia c’è un cannolo gigante… ma non si può mangiare

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 12:21

S

Maurizio Di Gangi e il cannolo gigante

Cannolo in… legno

Idea par celebrare la sicilianità

La pasticceria famosa in tutte le Madonie

Maurizio Di Gangi

Una passione nata da ragazzino

Il cavallo di battaglia: lo Sfoglio di Polizzi

Sfoglio di Polizzi, dolce tipico madonita

Immancabile anche la cassate

Tra le specialità i dolcetti di mandorla

Cassata al forno

Arrivano anche molti turisti

e fino a ieri(sfoglio di Polizzi, dolcetti di mandorla, cassata specie al forno e al pistacchio, amaretti, biscotti, tanto per dire alcuni). Lo ammirate in foto accanto a lui, un bestione(il cannolo!), un vero trionfo dedicato al dolce icona della Sicilia, quello che potete trovare ovunque nell’Isola e in imitazioni più o meno buone in ogni angolo di mondo. Ma per ammirarlo, e magari farvi un self accanto, non c’è bisogno che vi fiondiate immediatamenteNon c’è pericolo che vada a male o magari che sia già venduto e che non possiate fotografarlo possibilmente accanto al suo creatore Maurizio.Il cannolo gigante lo troverete sempre, ogni giorno, per chissà quanti anni ancora non perché ci siano additivi per farlo durare, Di Gangi non ne usa alcuno in tutta la sua produzione, e nemmeno perché non ci sarà uno che vi ha preceduto e se lo sia portato a casa.L’idea comunque è stata di Maurizioe lo ha realizzato un falegname di Acquedolci (Me).Maurizio con la moglie e i figli, vive e lavora in una piccola frazione,. Il piccolo punto vendita era nella piazza della borgata, di fronte il laboratorio, e si chiamava Dolcezze delle Madonie. Da qualche anno Maurizio ha trasferito laboratorio con annesso punto vendita in via Palermo cambiandone nome: Pasticceria Di Gangi, ormai nota in tutte le Madonie e non solo.nel panificio di uno zio perché voleva comprarsi la bicicletta, così nacque la sua passione per i dolci sotto la guida della nonna e dello zio. Un autodidatta praticamente che poi ha capito che doveva imparare per migliorare e allora per 15 giorni un pasticcere di Canicattì gli insegnò i segreti e gli trasmise l’esperienza per lavorare la mandorla.. Maurizio, oltre che appassionato e innamorato del suo lavoro, è uno spirito curioso che si documenta e sperimenta in proprio per ottenere l’eccellenza dei suoi prodotti. Ad esempio, per lo, altro suo cavallo di battaglia, ha raccolto un bel numero di ricette, le ha sperimentate e poi si è creata la sua, quella migliore. Risultato, il suo Sfoglio è insuperabile: morbido, profumato, equilibrato con il giusto dosaggio dello zucchero.Con la pasta frolla dello Sfoglio dove tra gli ingredienti c’è il marsala e abbondante cannella, confeziona dellequindi riveduto e corretto specie con la versione al pistacchio in cui la crema del frutto siciliano è aggiunto alla crema di ricotta., declinati in tanti modi. Mandorla rigorosamente siciliana, scegliendo quella più ricca di olio per conferire maggiore morbidezza, che Maurizio, per ottenere il miglior risultato, spella personalmente. Poi oltre alle paste di mandorla al naturale quelle aromatizzate con quanto di meglio può trovare per creare i dolcetti al cioccolato, al limone, al pistacchio, alla cannella, alle noci, con le gocce di confettura, al caffè, ecc. e recentemente al limoncello. Tutti morbidi, gustosi e di insuperabile equilibrio tra il dolce dello zucchero e l’amarognolo della mandorla che poi si rivela in tutta la sua bontà negli splendidi amaretti.per ricavarne l’eccellenza.ormai compiono la deviazione per assaggiare ed acquistare queste prelibatezze.Purtroppo, l’apertura dello svincolo autostradale di Irosa ha tagliato fuori Castellana dal flusso più importante del turismo, ma sono in tanti a fare una deviazione di pochi km per gustare le sue prelibatezze.Se vi recate nelle Madonie, specialmente a, votati dai telespettatori della trasmissione Alle Falde de Kilimangiaro, attira un folto numero di turisti, vi consigliamo fortemente di aggiungere qualche chilometro o imboccare lo svincolo di Tremonzelli. Ne vale la pena per la squisitezza dei dolci e l’umanità e la cortesia di Maurizio e della sua famiglia.Per informazioni: www.facebook.com/Pasticceriadigangi