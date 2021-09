Il mondo intorno al panettone: a Caserta si incontrano i professionisti

Sconfinando: la tutela e le contaminazioni territoriali del panettone artigianale in Italia e nel mondo è il titolo della prima convention organizzata dall’Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano, in collaborazione con il maestro Aniello di Caprio e lo chef Giuseppe Daddio della scuola Dolce&Salato di Maddaloni, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Caserta. L’appuntamento, riservato agli addetti ai lavori dedicato alla conoscenza, alla promozione del panettone italiano, inizierà alle 10.30 nella sala Romanelli per proseguire durante tutta la giornata fra convegni, incontri, laboratori dedicati al panettone.

Panettone Denis Dianin



Una giornata di studio sul panettone

Giovedì 30 settembre 2021, la prestigiosa Reggia di Caserta diventerà il palcoscenico sul quale si succederanno personaggi pubblici, rappresentanti delle istituzioni, esperti, accademici e maestri del Lievito Madre in una giornata di studio per approfondire la conoscenza del dolce italiano più conosciuto al mondo e disegnare il suo possibile sviluppo futuro.



L’incontro si svolgerà nel rispetto nelle normative Anti Covid. Tiziana Maffei, Direttore della Reggia di Caserta, Carlo Marino, sindaco di Caserta, e Andrea De Filippo, sindaco di Maddaloni, porteranno i saluti ai maestri del Lievito Madre provenienti da tutte le regioni d’Italia.



Intorno al panettone, un mondo!

«Non è più possibile parlare del panettone soltanto come un prodotto alimentare e dal punto di vista gastronomico - spiega Claudio Gatti, presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone italiano - Il panettone è un universo di cultura, storia, tradizione e innovazione, evoluzione, tecnologia. Per questo il tema della nostra prima convention a lui dedicata è proprio “Sconfinando: la tutela e le contaminazioni territoriali del panettone artigianale in Italia e nel mondo”: perché il panettone è italiano, ma esprime un patrimonio culturale mondiale».



Tra tutela e contaminazione, formazione e turismo

Il colonnello Luigi Cortellessa, del Comando dei Carabinieri Politiche agricole e alimentari, Gennarino Masiello, Vicepresidente nazionale di Coldiretti, e Tommaso De Simone, Presidente della Camera di Commercio di Caserta, introdurranno il primo fra gli argomenti trattati: “La tutela del panettone e le contaminazioni”. A seguire il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista, Salvatore De Riso, presidente dell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani (Ampi) e Stefano Laghi, Vicepresidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, e il maestro Denis Dianin, maestro pasticcere dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, si confronteranno sui temi di “Innovazione e tecnologia”.“La formazione a 360 gradi nel mondo del panettone” sarà discussa dall’esperto della formazione manageriale del Conpait, Dario Mariotti, dal vicepresidente di Richemont Club Italia, Fabrizio Zucchi, da Armida Filippelli assessore alla Formazione professionale della Regione Campania. Infine il tema del panettone dal punto di vista industriale sarà trattato da Nicola Fiasconaro, titolare dell’omonima azienda e da Luca Fraccaro dell’omonima azienda. Parleranno di Turismo alimentare rapportato al panettone” Felice Casucci, assessore al turismo Regione Campania, e l’onorevole Nicola Caputo, assessore agricoltura Regione Campania.



Dopo i saluti istituzionali di Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela mozzarella di bufala Campana Dop, nel “Panettone LAB” si svolgerà una sessione dedicata al panettone tradizionale e innovativo coordinata dalla giornalista Maria Rosara Bruno: i maestri del Lievito Madre Maurizio Bonanomi, Rolando Morandin, Oscar Pagani presenteranno la lavorazione del lievitato di tipo tradizionale; mentre i maestri Aniello Di Caprio, Carmen Vecchione e Alessandro Bertuzzi quello innovativo.



Il panettone è senza dubbio fra gli alimenti più conosciuti e consumati al mondo e rappresenta non soltanto l’Italia, ma la sua cultura e racchiude l’impegno dei tanti artigiani che lavorano con dedizione e passione la materia prima per la produzione dei lievitati durante tutto l’anno. «Partendo dal tema della tutela del panettone e le sue molteplici contaminazioni – spiega Giuseppe Daddio, direttore di Dolce&Salato – ci confronteremo con istituzioni, esperti, colleghi di differenti associazioni, fra le quali l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (Ampi), Richemont Club Italia e Conpait, grandi industriali e Accademici del Lievito Madre per poi assistere alla lavorazione dei lievitati di alcuni maestri fra i migliori lievitisti d’Italia».



I momenti conviviali con i prodotti tipici

I momenti conviviali dell’evento, saranno arricchiti con la degustazione dei vini dell’azienda Porto di Mola, cantina casertana che offrirà etichette abbinate alle creazioni dei Maestri dell’Accademia, mentre il light lunch, sarà a cura degli allievi della scuola Dolce&Salato in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Alberghiero della Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni e il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop con la proposta di ricette che valorizzano le eccellenze casertane offerte in piatti compostabili Horeca Service di Scafati, per il pieno rispetto dell’ambiente. A sostenere la manifestazione: l’Agenzia Regionale per il Turismo, il comune di Caserta e il comune di Maddaloni, la CCIAA. Per l’occasione, le vetrine degli esercizi commerciali della città di Caserta esporranno i panettoni artigianali realizzati con lievito madre naturale in una scatola dedicata alla Reggia di Caserta.

Lievito madre



Pensando al Panettone World Championship

La prima convention “Sconfinando: la tutela e le contaminazioni territoriali del panettone artigianale in Italia e nel mondo” è uno degli eventi di avvicinamento organizzati dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano al Panettone World Championship che si svolgerà ad ottobre ad HostMilano. Accompagnano l’Accademia in tutti gli eventi promossi e organizzati, Agugiaro&Figna Molini - Le Sinfonie, Artecarta Italia Srl, Carpigiani Group, Cesarin Spa, Corman Italia Spa, Dolomia Acqua, Eurovo Service, Expensive Food - Vaniglia gourmet, Hausbrandt Trieste 1892 Spa, Icam Spa, Polin Group, ViebiGroup Srl e lo sponsor tecnico Goeldlin Chef.