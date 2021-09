Da Cast Alimenti una festa in onore dei campioni mondiali di pasticceria

La "palestra" dove si sono allenati per un anno e mezzo i campioni del mondo di pasticceria si trova a Brescia, in via Serenissima, dove il 30 settembre si tiene una festa in loro onore. È la sede di Cast Alimenti, presieduta e diretta da Vittorio Santoro.

Il momento della vittoria del team italiano al Mondiale di Pasticceria

Vittorio Santoro (direttore Cast): «18 mesi di preparazione per presentarsi a Lione sicuri del nostro valore»

Con le loro creazioni incentrate sul mondo delle api, Lorenzo Puca, Andrea Restuccia e Massimo Pica hanno conquistato non solo la giuria internazionale, dopo 10 ore di lavoro, ma l'intero pubblico mondiale. Sono stati allenati dai tre campioni del mondo di pasticceria del 2015: Francesco Boccia, Emmanuele Forcone e Fabrizio Donatone. «Siamo andati a Lione - ha detto Santoro - consapevoli del nostro valore e forti di una meticolosa e certosina preparazione. I tre campioni azzurri si sono preparati per 18 mesi e hanno lavorato dalle 10 alle 22 tutti i giorni, coordinati dal presidente del club Italia, Alessandro Dalmasso. Hanno seguito i consigli dei più importanti pasticceri e docenti che gravitano in Cast, in laboratori forniti di tutte le tecnologie d'avanguardia».

Il team Italia durante una fase della sfida Mondiale

Una festa per la vittoria del Mondiale di Pasticceria

Un perfezionamento costante e quotidiano che ha permesso di vincere l'alloro mondiale battendo il Giappone e, in casa propria, la Francia. Impegnativo il tema di questa edizione: «Tutta l'arte è imitazione della natura». Le nostre api hanno fatto la differenza. Attualmente i titoli mondiali vinti dalla scuola del gusto sono 20! E a Brescia ci prepara una grande festa in onore di Puca, Restuccia e Pica e di tutta la squadra che li ha sostenuti a partire dal presidente e direttore Santoro, con il maestro Gabriele Abozio e l'intero staff di Cast Alimenti. Un mondiale storico, in un'estate storica per lo sport e i dolci all'insegna del tricolore.