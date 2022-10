Aaa campione cercasi: a Treviso c'è la Tiramisù World Cup

Comincia la sesta edizione della “sfida più golosa dell’anno”. Centinaia di chef amatoriali si contendono il titolo di Campione. Di chi sarà il Tiramisù più buono del mondo, nella versione originale? E chi vincerà per la ricetta creativa? Per scoprirlo serve andare dal 7 al 9 ottobre a Treviso. La città veneta ospiterà infatti la Tiramisù World Cup 2022.

Centinaia di concorrenti per il miglior tiramisù

Le centinaia di concorrenti saranno impegnati fra uova e mascarpone nella fase delle Selezioni dei primi due giorni, mentre i migliori approderanno alle Semifinali di domenica 9 ottobre (mattino), per sperare poi di accedere, nel pomeriggio, al Gran Final (con inizio alle ore 15,00). Tutto si svolge in piazza dei Signori, nella nuova (e più grande!) orangerie allestita per l’occasione. I partecipanti, rigorosamente non-professionisti, si allenano tutto l’anno per questo evento, chi nella ricetta originale del dolce al cucchiaio (uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao), chi nella ricetta creativa (con la possibilità di aggiungere fino a tre ingredienti e di sostituire il biscotto). Accanto a loro, nelle fasi iniziali, anche i cento giudici popolari che hanno brillantemente superato il test online, fra le migliaia di candidature che sono giunte al sito www.tiramisuworldcup.com. Le giurie delle fasi finali saranno invece composte da esperti (pasticceri, docenti, giornalisti di settore).

La Gran Final

A presiedere la Giuria nel Gran Final “La Cucina Italiana”, la storica rivista gastronomica attiva dal 1929, media partner dell’intera rassegna, che andrà anche ad assegnare il Premio Speciale per il Miglior Tiramisù 2022. Inoltre, i vincitori della TWC 2022 vedranno le loro ricette pubblicate sulla testata per il numero di novembre, oltre a ricevere copertura digital a sito e social. «Il tiramisù è una delle ricette che meglio rappresenta la nostra Italia nel mondo e questa manifestazione ne riassume i valori e le potenzialità. Andiamo così ad aggiungere un altro tassello al progetto di candidatura della cucina italiana di casa come patrimonio dell’umanità Unesco, promosso dalla nostra testata dal 2020», afferma Maddalena Fossati, direttore de La Cucina Italiana.

Gli eventi paralleli

C'è anche una Tiramisù World Cup Extra, una serie di eventi che si svolgeranno parallelamente alla gara. Ecco il calendario completo:

Giovedì 6 ottobre (piazza dei Signori, ore 18): Treviso a Tavola, le opportunità per la ristorazione trevigiana. Un workshop su sfide e opportunità della ristorazione del nostro territorio, con chef, blogger ed istituzioni. Co-organizzato con FIPE Treviso.

Venerdì 7 ottobre (corso del Popolo n.59 - Galleria Manin, ore 18,30): Un Tiramisù per gioiello. Uno showcooking del Campione 2021, Stefano Serafini, che preparerà tiramisù preziosi con un ingrediente speciale, l’oro. Venerdì 7 ottobre (piazza dei Signori, ore 21): Gelato Experience. Una serata con gli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani, per scoprire i segreti di un gelato artigianale.

Sabato 8 ottobre (piazza dei Signori, ore 19): Tiramisù nel mondo. Racconto delle storie da vari Paesi con i rappresentanti della Tiramisù Academy. Quali le varianti più amate all’estero? Evento organizzato con l’Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo.

Sabato 8 ottobre (piazza dei Signori, ore 20): Wine Tasting. Un’esperienza unica di degustazione e approfondimento di una selezione di vini di La Marca.