Il gelatiere Matteo Grizi firma lo Zabaione Capitolium

L’autunno caldo che ha scaldato la Capitale fino a pochi giorni fa ha prodotto un’impennata sulle vendite del gelato artigianale italiano, che secondo i dati evidenziati dall’Associazione Italiana Gelatieri ha portato Roma a svettare sulle altre città del Bel Paese con un +32%. A rappresentare una delle novità più cool è la riscoperta dello zabaione in versione gusto iconico della Capitale. Conosciuta come la crema delle creme, la più dolce per antonomasia, lo zabaione è un classico da sempre e quello realizzato da Matteo Grizi fa gola ad appassionati e cremelover.

Matteo Grizi e il suo gelato Zabaione Capitolium

Gelato come esperienza sensoriale

I numeri positivi del periodo registrati a Roma rappresentano un’opportunità per i gelatieri di sperimentare nuove essenze e lanciare delle novità che potranno rappresentare dei veri e propri trend della nuova stagione. Oltre ai classici, sempre gettonatissimi, si impongono i sorbetti di frutta e i gelati alcolici. Ma c’è un gusto, secondo gli addetti ai lavori, armonico e equilibrato che piace al palato dei romani e a quello dei turisti di tutto il mondo ormai viaggiatori in cerca di un’esperienza – anche sensoriale - tra il viaggio e le bontà culinarie: lo zabaione.

La riscoperta dello zabaione in versione romanesca

Conosciuta come la crema delle creme, la più dolce per antonomasia, lo zabaione è un classico da sempre e quello realizzato da Matteo Grizi fa gola ad appassionati e cremelover. Spumoso e schiumoso quanto basta, lo Zabaione Capitolium del maestro gelatiere di Albano si contraddistingue per la salsa densa e il colore decisamente tendente all’oro. «La mia ricetta si ispira a quella originaria, ho riportato l’autenticità delle materie prime misto di tradizione e genuinità dove tre ingredienti poveri - come accade nella cucina romana - trasformano un gelato apparentemente semplice a prodotto elaborato e complesso» – ha spiegato Matteo Grizi.