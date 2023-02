Ernst Knam, la nota dolce di Sanremo e le torte per Al Bano

Al Bano ha festeggiato i suoi 80 anni in diretta tv durante la seconda puntata di Sanremo con quattro torte giganti portate sul palco. A realizzarle non poteva che essere lui, Ernst Knam, il re del cioccolato e volto amatissimo della tv.

Frau Knam, Ernst Knam, Al Bano e Massimo Ranieri

Quattro torte che rappresentano 20 anni di carriera

Si tratta di quattro torte, ciascuna rappresentante 20 anni della carriera del cantante, un omaggio che vuole ripercorrere tutte le tappe di questo straordinario artista. Ogni torta, a tre piani, era decorata con fiori di colori diversi: bianchi, gialli, arancioni e rossi. E d'altronde lo stesso chef come racconta spesso è cresciuto tra i fiori, visto che i genitori erano fiorai e il suo legame con la Liguria risale a quando era bambino. Ciascuna torta riportava, poi, i titoli dei testi delle canzoni più famose di Al Bano.

Il legame di Knam con i fiori e Sanremo

«Ho un particolare rapporto con Sanremo - racconta il pasticcere - perché mio papà e mia mamma erano fiorai e hanno comprato sempre i fiori per l’import ed export dall’Olanda a Sanremo. Da piccoli venivamo in vacanza a Sanremo. Sono legato a questa città anche per il Festival che ho sempre guardato con i miei genitori perché c’erano tanti fiori e a loro interessavano le decorazioni floreali. Da dieci anni sono la nota dolce di Sanremo perché faccio i dolci e i cioccolatini per i cantanti insieme a mia moglie Frau Knam ed è una meraviglia». Dopo la strepitosa esibizione del trio: Morandi, Al Bano e Ranieri, che ha fatto vibrare il pubblico presente e quello a casa non c'era modo migliore per festeggiare 80 anni in musica.

Una delle torte realizzate da Knam per Al Bano