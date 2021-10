Anno d’oro per i panificatori italiani: al Richemont Club la presidenza internazionale

È un anno importante per il Richemont Club. La storica associazione di panificatori spegne 25 candeline. E, inoltre, riceve per i prossimi quattro anni la presidenza internazionale andando di fatto a guidare l’Associazione a livello mondiale. Il 9 di ottobre, nel cuore della Franciacorta, nella suggestiva cornice dell'omonimo Relais in provincia di Brescia, si terrà l’evento internazionale dedicato al cambio di presidenza. Un meeting importante che vedrà riunirsi i presidenti di tutti i Richemont del mondo per confrontarsi sullo stato dell’arte bianca e per proclamare il nuovo presidente di Richemont International, Roberto Perotti. Dopo 8 anni alla guida del Richemont Italia sarà lui a succedere allo spagnolo Jorge Pastor Moreno.

La storica associazione di panificatori spegne 25 candeline



All’Italia la presidenza internazionale con Roberto Perotti

«È un onore ottenere la presidenza internazionale, ancora di più in un anno così significativo per il Richemont Italia che compie 25 anni. Nella gestione internazionale continueremo a portare ciò che già facciamo in Italia, tenendo come obiettivo principale la formazione dei soci e lo sviluppo della panificazione e della pasticceria da forno a livello mondiale. Il pane è il re della tavola e noi vogliamo dargli il posto che merita attraverso un approccio professionale e qualitativo» spiega Roberto Perotti.



Temi caldi: sostenibilità e salute

Tra i temi caldi, anche nel settore panificazione ci sono sostenibilità e salute. Proprio per questo tra gli spunti di riflessione da portare a livello internazionale Perotti tiene a sottolineare l’importanza del pane della salute. «Farine speciali, grani antichi, lievito madre e lunghe fermentazioni per un pane che sia non solo buono ma soprattutto sostenibile e sano».



Festa per i 25 anni di attività del Richemont Club

Il meeting del 9 ottobre sarà anche l’occasione per festeggiare i 25 anni di attività del Richemont Club, nato nel lontano 1996 grazie alla volontà di Piergiorgio Giorilli, primo presidente dell’associazione. Lo scopo del neonato Richemont Italia era sin da subito la formazione che oggi resta l’obiettivo primario del Club.



Il Richemont Club Italia in breve

Il Richemont Club Italia nasce nel 1996 grazie a un gruppo di professionisti dell’arte bianca, desiderosi di creare un’associazione in grado di sviluppare la panificazione e la pasticceria da forno italiana, per portarla a livelli di eccellenza internazionale, attraverso l’organizzazione e la gestione di incontri di aggiornamento professionale, eventi culturali e la partecipazione a fiere di settore e alle più importanti competizioni mondiali.



Oggi il Club, dalla sua sede di Brescia, raccoglie e coordina oltre 250 soci su tutto il territorio italiano formando una grande famiglia di professionisti uniti da una filosofia condivisa che si fonda su preparazione, etica professionale e un’inguaribile passione per la propria professione. Obiettivo imprescindibile inoltre è essere il punto di riferimento della cultura della panificazione artigianale per gli associati, i media e il pubblico, che sempre più si appassionano all’argomento.

Roberto Perotti



International Richemont Club

Richemont Club International, a cui il club italiano è associato e di cui da ottobre 2021 prenderà la presidenza, è l'organizzazione di riferimento dei Club nazionali. In Svizzera, a Lucerna, è situato il centro di formazione nazionale e internazionale Richemont dove i soci di tutto il mondo possono apprendere e vivere la filosofia Richemont. Il primo Richemont Club ad essere fondato è stato quello inglese, nei primi anni ‘50, mentre oggi i club europei sono 11 (Italia, Spagna, Svizzera, Austria, Germania, Lussemburgo, Belgio, Inghilterra, Croazia, Serbia, Portogallo), con l’aggiunta dei Club del Perù e del Messico.