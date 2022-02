Coppa del Mondo della pasticceria: aperte le selezioni per la squadra italiana

Nel 2021 fu un trionfo azzurro, ora si cercano nuovi campioni per difendere il titolo. Sono infatti aperte le selezioni per andare a comporre la squadra italiana che prenderà parte alla Coppa del Mondo della pasticceria, in programma a Lione nel gennaio 2023.

L'Italia campione del mondo 2021

Il Team Italy si prepara per la Coppa del Mondo di pasticceria

Dopo la grande vittoria nel mondiale del 2021, è tempo di guardare al futuro: il Club Italia Coupe du Monde de la Pâtisserie ha reso nota l'apertura delle selezioni per comporre la squadra che all'inizio del prossimo anno dovrà difendere il titolo iridato a Lione.

L'appuntamento è fissato per sabato 2 aprile 2022 preso la Cast Alimenti di Brescia, storica "palestra" e teatro degli allenamenti della squadra campione del mondo in carica. Candidature aperte, quindi, a tutti i pasticceri, uomini e donne, che vogliano calcare il più prestigioso palcoscenico internazionale del settore.

I vincitori delle selezioni per ciascuna categoria - torta gelato e blocco di cioccolato da scolpire, entremets al cioccolato e pièce in zucchero, dessert al piatto da ristorazione e pièce in cioccolato - andranno infatti a comporre il nuovo Team che rappresenterà l'Italia alla prossima Coupe du Monde de la Pâtisserie.

Modulo di iscrizione e regolamento si trovano su www.coppadelmondopasticceria.com, alla sezione "Come partecipare".