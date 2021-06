E-commerce, ricerca e sperimentazione. La pasticceria guarda avanti

Pubblicato il 04 giugno 2021 | 08:00

S

Il mondo della pasticceria ha tenuto duro e ora guarda avanti

Il dolce estivo: cioccolato e frutta di stagione

Una nuova prospettiva per la pasticceria: l'e-commerce

i sta tornando a conquistare la normalità. Siamo carichi di speranza, c’è tanta voglia di. Su ogni fronte, sia quello professionale sia quello del. Abbiamo trascorso mesi difficili, ma mettendo sui piatti della bilancia anche l’ottimismo che ci ha contraddistinto, c’è da dire che questo periodo - che ci si augura di non rivivere più - ci ha imposto il tempo per , creare. Il laboratorio è stato messo all’angolo e si è ribellato imponendo i ritmi dellaInizia l’e i professionisti del mondo delsono pronti, con alle spalle tante ore di impegno, per dar vita a nuovi prodotti einediti per celebrare la stagione calda e il ritorno sulla scena. Ecco allora fiorire glicon, alimento sempre in auge. La bella stagione lo vede protagonista dinel gelato, ma anche a braccetto con la frutta di bosco,in testa. Matrimonio da alto palato anche con leTenere duro è un imperativo, specialmente per i giovaniCi stiamo ripresentando, ognuno con le proprie specificità. È fondamentale riprendere la rotta animati dalla. Dobbiamo ben tenere a mente che laha colpito tutti i settori senza guardare in faccia nessuno. Tenere duro è un imperativo, consapevoli di questo passato che ha colpito con particolare vigore iche si sono trovati con le ali tarpate mentre stavano spiccando il volo nella. Hanno tanta voglia di fare e hanno bisogno del sostegno di chi ha piùe le spalle più larghe.Guardando avanti penso anche a quante nuove sfide ci attendono.stimolanti come lo sviluppo anche nel nostro settore dell’ . Abbiamo dovuto far di necessità virtù e il risultato è stata unadi questo canale di vendita. Lo abbiamo analizzato, studiato a fondo e intrepretato con la sperimentazione in laboratorio.Un lavoro in divenire che si sta organizzando al meglio con la produzione di dolci dallaprolungata, in grado di sostenere i tempi della, magari attraversando in lungo e in largo il nostro Paese. Un orizzonte tutto da esplorare che coinvolge anche il confezionamento del prodotto e che dilata le opportunità die didelle singole professionalità.