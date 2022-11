Fabrizio Racca firma un dolce dedicato alle Atp Finals

“<strong>Battuta finale” è il dolce esclusivo ideato dal pasticcere Fabrizio Racca per le Nitto Atp Finals di Torino. «L’anno scorso, alle Nitto ATP Finals 2021 - racconta Racca - ho portato un dolce dai sapori internazionali (come la manifestazione) realizzato con lo yuzu giapponese, lo zafferano mediorientale e i limoni di Sorrento. Per quest’anno, ho scelto invece di proporre una monoporzione dai sapori territoriali, che potesse far conoscere meglio ai turisti e italiani e stranieri i sapori che caratterizzano noi piemontesi, come l’amaretto, il caffè e lo zabaione».

Il cofanetto “Match point”

Fabrizio Racca è conosciuto per la precisione geometrica dei suoi dessert. Lo stile di presentazione, elegante e dai colori netti, si ritrova anche nella monoporzione “Battuta finale” che si può trovare nei suoi negozi fino a domenica 20 novembre. La monoporzione è una bavarese al caffè, realizzata con infusione in panna di chicchi di caffè Lavazza biologico La Reserva de Tierra Alteco, cremoso di zabaione d’amaretto, cake di amaretto di Mombaruzzo, cialda di nocciola Igp Piemonte e cialda di cioccolato bianco. La sfera, che va invece a ricreare la forma di una pallina da tennis, è composta da un guscio di cioccolato bianco, che al suo interno racchiude un cremoso di zabaione d’amaretto.

Fabrizio Racca

«Il dolce si consuma in due “set”, in un crescendo di sapori - spiega Racca - prima il dessert, dove lo zabaione di amaretto è presente sotto forma di cremoso, poi la sfera, dove lo zabaione è presente in purezza». Per la presentazione, la dolce composizione è stata impiattata su un piatto serigrafato con le linee del campo da tennis, dal caratteristico color blu delle Nitto Atp Finals.

Nel box servito in negozio, dove il dolce prende il nome di “Match point”, il tutto viene abbinato al Cold Brew Caffè Calima 1895 infuso a freddo, anch’esso realizzato nel laboratorio di Fabrizio Racca, da degustare a conclusione degli assaggi. «Per custodire questi tre preziosi momenti ho realizzato una scatola che sapesse raccontare il progetto e l’importanza dell’evento che Torino ospita per il secondo anno consecutivo, e così sarà ancora per altri tre».