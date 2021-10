Meet Massari chiude in bellezza con una masterclass su panettone e pandoro

Con il terzo e ultimo appuntamento di quest’anno, si è conclusa la quarta edizione di Meet Massari Business Experience, format di Molino Dallagiovanna, che vede protagonisti il grande Maestro della pasticceria Iginio Massari e le sue straordinarie masterclass. L’evento, che si è svolto lo scorso 27 settembre alla Cast Alimenti di Brescia, aveva come titolo “I Lievitati” e ha previsto la realizzazione del Panettone tradizionale, del Panettone al cioccolato e del Pandoro. E a sorpresa un’altra ricetta del “Maestro dei Maestri”: la Torta alle Rose.

Ingrediente principe delle tre creazioni la farina Panettone de “leDolcissime” di Molino Dallagiovanna, linea sviluppata con la preziosa collaborazione del Maestro Achille Zoia in sette referenze per soddisfare le diverse esigenze di impasto della pasticceria contemporanea. La farina Panettone, elastica ma resistente, è facilmente lavorabile, permette di realizzare ricette ricche, con un buon equilibrio proteico e un’ottima conservabilità.

Panettone tradizionale

Durante l’incontro il Maestro Massari ha approfondito il tema del lievito madre e della sua gestione, presentando Rinfresco, la farina sviluppata insieme a Molino Dallagiovanna nel 2017 appositamente per creare e rinfrescare il lievito madre. Un prodotto innovativo, unico sul mercato, molto bilanciato e in grado di assicurare un lievito sviluppato, profumato e con il giusto equilibrio di acidità. È anche perfetta per impasti di dolci lievitati da ricorrenza.

Pandoro e Torta alle Rose

Partner del terzo appuntamento Meet Massari Business Experience è stato Elle&Elle di Teramo. L’azienda è nata dalla volontà dei suoi fondatori - Luciano Di Luca, Giovanni Izzotti e Luca Alfieri - di selezionare e valorizzare qualità e autenticità dei prodotti alimentari nel territorio abruzzese, dove la realtà opera. Fiore all’occhiello dell’azienda un ricco programma di corsi professionali che ogni anno si svolgono presso l’Accademia Elle&Elle con il supporto di maestri e chef delle aziende partner.

Tutti gli appuntamenti e i contenuti di Meet Massari Business Experience 2021 saranno presto disponibili sul sito del Molino nell’area premium Dallagiovanna Plus: www.dallagiovanna.it/dallagiovanna-plus.

Per informazioni: www.dallagiovanna.it