Le mille storie raccontate da Panettone World Championship

Il panettone tradizionale e artigianale è protagonista di Panettone World Championship. In realtà la manifestazione, ideata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, giunta quest’anno alla seconda edizione, racchiude mille volti e racconta altrettante storie: quelle degli artigiani che lavorano con passione, ingegno, sforzo e dedizione alla realizzazione del panettone artigianale e tradizionale mettendo al primo posto la qualità della materia prima e la preparazione del dolce made in Italy più conosciuto al mondo. È questo il segreto dell’evento che ha l’obiettivo di tutelare, diffondere, accrescere la consapevolezza e la conoscenza verso i lievitati prodotti dagli artigiani italiani. Ed è proprio questa la mission perseguita dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano abbracciata da Agugiaro&Figna Molini.

Panettone World Championship 2019

Precisione, ingegno e creatività

«La pasticceria è un universo fatto di precisione, ingegno e creatività. L’estro dei pasticceri italiani affascina il pubblico di ogni Paese. La fantasia dei nostri maestri sa sempre più stupire attraverso creazioni, dolci, dessert e grandi lievitati la cui unicità è racchiusa nel genio degli artigiani, ma allo stesso tempo, dalla conoscenza e dall’eccellenza delle materie prime utilizzate». È quanto afferma con enfasi Riccardo Agugiaro, ceo di Agugiaro&Figna Molini, l’azienda che ha creduto fin dagli esordi alla manifestazione ideata nel 2019.

Questo perché Agugiaro & Figna Molini conosce e affianca, da sempre, i pasticceri e i membri dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. L’ha fatto fin dagli esordi con “Lievitati 60 giorni”, la farina della linea Le Sinfonie che testimonia l’approccio metodologico del Molino, attraverso il quale è possibile utilizzare la cura e le buone pratiche da sempre rispettate da Agugiaro&Figna. Il tempo è l’elemento fondamentale per permettere la crescita e la maturazione del lievito madre; ma è lo stesso ingrediente usato dall’azienda per lasciare che la farina per lievitati maturi le proprie caratteristiche tecnologiche nell’apposito sacco.

Lievitati 60 giorni

Si ottiene così una farina che sostiene bene gli altri ingredienti, anche quando inseriti in maniera generosa; consente un migliore assorbimento della parte liquida e una maggiore tenuta della forma acquisita in fase di lavorazione e cottura anche dopo il confezionamento, evitando il fenomeno del ritiro del dolce rispetto al pirottino. Inoltre, aumenta la durata naturale, rallentando l’inevitabile processo di raffermamento. Il prodotto appare perfettamente equilibrato in ogni sua parte così da garantire una performance eccellente sia durante la lavorazione dell’impasto che nel risultato finale.

Le Sinfonie e` la gamma di farine Agugiaro&Figna dedicate alla pasticceria, studiate e realizzate affinché ciascun artigiano possa esprimersi al meglio nel rispetto dei canoni tradizionali o alla ricerca di nuovi canoni interpretativi, come può permettersi soltanto chi si basa su strumenti dalle prestazioni sicure ed efficaci.

Macinazione Integrata Autentica

A questa gamma, quest’anno, è stata affiancata MIA, acronimo di Macinazione Integrata Autentica. La farina è stata presentata nel 2021 ed è concepita attraverso l’utilizzo di un innovativo processo che associa due tipi di molitura: la più tradizionale a pietra con la moderna a cilindri. Il processo molitorio ha inizio con la selezione delle migliori qualità di grano, in seguito esso viene analizzato in laboratorio per garantire l’integrità, prima di essere processato. Attraverso una decorticazione sapientemente calibrata, il chicco viene pulito delle impurità esterne: la leggera abrasione che avviene attraverso il processo di decorticazione garantisce elevati livelli igienico-sanitari. Una volta spogliato dalle impurità esterne, il chicco viene macinato con un tradizionale molino a pietra. In questo modo si mantengono i profumi e i sapori autentici del grano. Il processo d’integrazione è completato con la macinazione a cilindri: viene calibrata la granulometria della farina, così da garantire grandi prestazioni e costanza nel tempo.

MIA, Macinazione Integrata Autentica

Le Farine MIA sono studiate, perfezionate nel laboratorio di “Ricerca e Innovazione Prodotto” del Gruppo molitorio Agugiaro&Figna, dove si testano la resa e le rese organolettiche con una minuziosa e attenta preparazione dei prodotti. Tra quelli ottenuti con Macinazione Integrata ci sono MIA X, MIA M e MIA S (da farine di grano tenero tipo 1), MIA GRA (da Grani Antichi 100% italiani) e MIA SEI (semola rimacinata da grano duro integrale). Il gusto caratterizzante, ma non invadente, della linea MIA rende piacevole il risultato in applicazione di tutti i grandi lievitati; inoltre la qualità proteica garantisce la perfetta tenuta e lavorabilità, permettendo l’ottimo assorbimento d’acqua.

Aguriaro&Figna in viaggio con Panettone World Championship

Panettone World Championship è la competizione internazionale ideata e organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano che ha avviato selezioni in Italia e all’estero nelle migliori scuole di cucina e pasticceria. Saranno 34 i panettoni che concorreranno alla semifinale che si svolgerà venerdì 22 ottobre ad Alma, Scuola Internazionale di Cucina Italiana situata nel cuore della Food Valley. Di questi soltanto 20 andranno alla finale che si svolgerà domenica 24 ottobre ad HostMilano 2021. Tre le giurie: la giuria tecnica, la giuria di qualità e la giuria popolare. Ciascuna di esse selezionerà un solo vincitore.

Giuria del Panettone World Championship 2019

Per informazioni: www.agugiarofigna.com