Montersino: «Questo difficile 2020 è stato occasione per reinventarsi»

Le potenzialità del sondaggio di Italia a Tavola per Montersino

La pasticceria nel 2020 è digitale e formativa

ll'inizio delci siamo pianti addosso per tre giorni, al quarto giorno abbiamo detto basta! Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo deciso di ripartire con nuove idee, inventandoci un'. Siamo risorti. Risultato: grande quantità di lavoro e notevoli soddisfazioni da tutto il mondo»., giovane chef e vincitore per ben due volte dele candidato nuovamente quest'anno ( clicca qui per votare ) è l'incarnazione dell'italica voglia di fare, nonostante tutto e tutti.«Il sondaggio è una bella e interessante iniziativa- dice - perché il pubblico percepisce e conosce il nostro lavoro al di là della competizione. È una soddisfazione vedere che tanti ti apprezzano, i voti salgono, ed è un significativo strumento di misura e valutazione».Poi Montersino lancia laper renderlo ancor più accattivante. «Io lo farei con cadenza biennale, così la gente non si stufa e nel frattempo nelsi vedono nasceree professionisti. Con unpuoi girare da un Paese all'altro e fare nuove, inaspettate conoscenze».Siamo riusciti a intercettare Luca dopo un inseguimento telefonico durato una giornata intera, tra un'ordinazione e l'altra, richieste di chiarimenti da parte dei clienti e il personale che deve evadere gli«Il 2020 - rimarca - è stato abbastanza schifoso. Per me però ha rappresentato l'occasione per inventare dal nulla unae non solo, cononline che vengono seguiti in tutto il mondo. Dagli Usa (Florida in particolare), dal Canada, dall'Australia arrivano 70, 80 iscrizioni giornaliere. Tutti i corsi in rete sono. In questo momento vanno alla grande le richieste per realizzare. Mi sono reinventato l'attività aguzzando fantasia e ingegno , così come tanti altri colleghi continuano a lavorare con ile l'. La speranza è ultima a morire. Un colore su tutti, il».