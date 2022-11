La Perla di Torino, trent’anni di cioccolato d’autore

La firma del cioccolato torinese nota in tutto il mondo festeggia trent’anni di attività con due eventi golosi. Si parte il 5 novembre. Le porte della Perla, in Lungo Dora Colletta a Torino, si aprono per accompagnare gli ospiti in un’esperienza immersiva durante la quale loro stessi metteranno le “mani in pasta” e si trasformeranno in maestri cioccolatieri per un giorno. L’8 dicembre si continua con l’appuntamento “Ho fatto l’albero!”, il workshop, alla sua prima edizione, ideato per far vivere ad amici, coppie e famiglie un momento magico in occasione delle feste. Durante l’evento, il pubblico potrà liberare la propria creatività e mettersi alla prova nella decorazione di un albero di cioccolato, che è possibile portare a casa, personalizzandolo con estro e fantasia.

La Perla Nera e La Perla Bianca

La Perla di Torino nasce nel 1992, quando Sergio Arzilli, pasticcere di tradizione scopre di non poter continuare a lavorare nella pasticceria di famiglia a causa di un’intolleranza al glutine e allora decide di dedicarsi alla lavorazione del cioccolato, scegliendo di dedicare alla sua città adottiva, Torino, una linea di prodotti esclusivi. Oggi, Arzilli è affiancato dalla figlia Valentina che, dopo diverse esperienze all’estero, decide di tornare in Italia e dedicarsi all’azienda di famiglia con l’obiettivo di dare al brand un’identità forte e riconoscibile.

La Perla di Torino celebration edition

Le sue due prime creazioni, il tartufo di cioccolato La Perla Nera e La Perla Bianca, che hanno reso famosa l’azienda nel mondo vengono riproposti con una ricetta frutto dell’esperienza maturata nel corso degli anni. Nasce così la capsule collection di Nero e Bianco: Nero è il tartufo dolce pralinato di cioccolato fondente, Bianco è il tartufo di cioccolato bianco con nocciole del Piemonte. La gamma del tartufo oggi conta 20 varianti fra cui tiramisù, arachide salata, pistacchio e lampone. Alla produzione del tartufo, si affianca una produzione rigorosamente senza glutine e comprende una vasta gamma di prodotti tra cui i giandujotti, le creme spalmabili e le tavolette, oltre alle linee senza lattosio e senza zuccheri aggiunti, per rispondere a richieste di mercato sempre più esigenti.

La Perla di Torino

via Catania 9 - 10153 Torino

Tel 011 2482149