San Valentino e carnevale insieme ai dolci di Sal De Riso

Febbraio, si sa, include da sempre la festa dell’amore e quest’anno è anche il mese dedicato agli scherzi, tra rose rosse e coriandoli colorati. Per celebrare il giorno più romantico dell’anno, a San Valentino non può mai mancare uno sfizioso dessert da condividere con la propria metà. Che sia un goloso regalo da far scartare al partner o la conclusione di una romantica cena a lume di candela, il maestro pasticcere Sal De Riso, presidente Ampi-Accademia maestri pasticceri italiani, propone nuove imperdibili creazioni artigianali, la soluzione ideale per fermare il tempo e rendere indimenticabile la serata. E dopo la scorpacciata di romanticismo, in un batter d’occhio ci si ritrova circondati da bambini mascherati, tra simpatiche stelle filanti e coriandoli colorati. Sal De Riso rivisita con assoluta qualità i grandi classici per un Carnevale dedicato alla tradizione italiana.

Cuore lievitato all'albicocca



I cuori lievitati per San Valentino



A San Valentino, per coccolare il palato degli innamorati, tra il profumo delicato delle rose e il rosso fiammante dei decori, le tavole degli innamorati si riempiranno di dolcezza grazie alle nuove creazioni di Salvatore De Riso. I cuori lievitati della linea Sapore D’Amore, disponibili in versioni differenti, sapranno sorprendere e soddisfare il palato di ogni coppia. Il primo cuore è farcito con cioccolato fondente, albicocche del Vesuvio e vaniglia delle Isole Bourbon per le coppie più decise, mentre la seconda tipologia è farcita con albicocche del Vesuvio, mandorle e vaniglia delle Isole Bourbon.



La torta Attimi d’amore



Il pluripremiato pasticcere partenopeo propone, inoltre, Attimi d’Amore, una torta farcita con bavarese all’arancia, pan di Spagna inzuppato all’arancia, mousse al cioccolato fondente e ricoperta con glassa al cioccolato fondente. Quest’ultimo dolce è disponibile unicamente presso la pasticceria di Sal De Riso a Minori (Sa).



I grandi classici di Carnevale rivisitati

Chiacchiere al cacao, arancia e anice stellato



A Carnevale, Sal De Riso rivisita i grandi classici della tradizione pasticcera italiana, quei dolci immancabili nei giorni più divertenti dell’anno e che uniscono la Penisola da nord a sud. Dalle chiacchiere con cioccolaccio a quelle con cacao, arancia e anice stellato; dai tortelli farciti con crema pasticcera alla vaniglia a quelli con crema al pistacchio di Bronte o con crema alle nocciole; infine non mancano le castagnole e il cioccolaccio. Ogni tipologia viene fritta e preparata senza strutto. Tra coriandoli e stelle filanti, gli adulti riscopriranno così la spensieratezza e i ricordi dell’infanzia, mentre i bambini andranno ghiotti per le dolci prelibatezze di carnevale create da Salvatore De Riso.



Dove acquistare



Le creazioni del vulcanico maestro pasticcere napoletano sono disponibili nei suoi punti vendita della Penisola e sono acquistabili sullo shop online www.salderisoshop.com, per coccolare gli innamorati nel periodo più romantico dell’anno e deliziare il palato dei golosi durante gli spensierati giorni di Carnevale, in Italia e anche all’estero grazie al servizio di spedizioni internazionali.