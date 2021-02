Simona Galimberti, passione dolci Torta al cioccolato per innamorati

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 15:12

Simona Galimberti

aurea in Cattolica in Scienze della Formazione, un inizio comeper grandi aziende. La passione per iiniziata con, giocattolo più popolare per tutte le bambine degli anni Ottanta, prevale su quella per la formazione e si concretizza con il regalo della sorella di un sito “”. Lei èUn inizio con pochi clienti, il passaparola e l’originalità delle sue creazioni, unall’italiana bello e buono, portano l’evoluzione del lavoro con l’apertura di un laboratorio in società con la sorella. Da qui i passaggi successivi con la pagina, il blog e la rubrica fissa l'Abc della Pasticceria su La Cucina Italiana. A novembre 2019 è uscito il primo: «Le Torte di Simona» edito da Carthusia Edizioni con gli acquerelli di Sonia Maria Luce Possentini, 12 ricette rivolte ai bambini, quasi un libro di fiabe.Appassionata di cucina, sembra banale e stucchevole dirlo, vorrei cambiare la mia storia, perché oggi sono tutti chef e pasticceri. Il laboratorio nasce 11 anni fa, adesso lo abbiamo chiuso e non sappiamo ancora cosa faremo in futuro. Negli ultimi tempi era solo un laboratorio che si dedicava alla decorazione, avevamo affidato la produzione delle nostre torte ad un pasticcere, anche se noi abbiamo sempre seguito il processo di lavorazione. Per il Covid il nostro pasticcere ha chiuso e noi siamo rimaste senza la sua produzione. Inoltre le esigenze sono cambiate e le richieste si sono anche ridimensionate. Ma il cake design non è finito.La cucina per me è sempre stata una sorta di terapia. Cucinerei sempre e mi faccio guidare in tutte le mie scelte dal cuore. Mi dedico alla mia pagina Instagram, condivido le mie ricette con un buon numero di follower. Di recente abbiamo anche inserito una nuova rubrica #l’aperitivodisimona. E poi l’appuntamento della domenica, seguitissimo, irrinunciabile per molti.Una torta al cioccolato, una torta che si crede un budino, morbida non pesante. Il cioccolato non può mancare.Ho appena postato una crostata con ganache al cioccolato bianco e lamponi. In questo periodo di chiusura ho come assagiatore mio marito, che non ama molto i dolci, ma ha incontrato i suoi gusti e l’ha apprezzata molto.Mi sto organizzando per fare dei corsi di cucina.