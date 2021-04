Uova di cioccolato? Sì ma di design. Ecco l’interpretazione di Fabio Longhin

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 10:45

Q

Fabio Longhin

Tra gusto e design

L’uovo-rombo tridimensionale PasquArt #1

L’uovo-rombo tridimensionale PasquArt

PasquArt #2 con cioccolato Millot 74%

Obiettivo: nutrire l’anima

Perché il rombo?

uando sembra che tutto sia già stato sperimentato, assaggiato e creato, c’è sempre un artista che spariglia le carte. Creando stupore. Quando poi gli artisti sono due e iniziano a viaggiare insieme, condividendo un sogno, ecco la magia. Il(di Olgiate Olona) con ilhanno voluto dare un sapore alla bellezza creandoin cioccolato fondente, PasquArt #1 e PasquArt #2.Le due creazioni sono un condensato di esperienze, sogni, aspettative e viaggi e allo stesso una promessa di un futuro, un oggetto del desiderio da ammirare. Ma allo stesso tempo un cibo appagante che nutra davvero. Con un solo morso, la lunga persistenza in bocca è un viaggio, una carezza per la mente e per lo stomaco con endorfine che ballano le note.Assaggiando ilche arriva direttamente dalla piantagione del Maya Mountain Cacao del Belize l’esperienza è quella di un ballo sulle donne di Sweet Dreams degli Eurythmics.All'inizio della degustazione si sentirà la potenza dell'acidità che si mescola con la dolcezza delle spezie. Poco zuccherato e amaro, Tulakalum offre. Gli esperti del gusto di Valrhona hanno lavorato per offrire un cioccolato più simile a ciò che la natura ci ha regalato.Il Tulakalum. Ha un alto contenuto di grassi derivati dal cacao. Quest’ultimo è prodotto nel cuore del Belize, in una piantagione che si trova al centro di una valle chiamata Yamwits, che in lingua Maya significa «tra le montagne», nel distretto di Cayo. Mentre Tulakalum significa Insieme in Maya: un cioccolato dall’alto significato e con un potere evocativo molto forte, per chi ama i dettagli.Altra esperienza incredibile è legata al: è un gran gru biologico frutto dell’impegno e lavoro di 30 anni di Millot con Valhona per una filiera di cacao equa e sostenibile. La copertura Millot 74% è stata pensata con soli tre ingredienti: cacao, burro di cacao e zucchero di canna.Con questo uovo che sfida la geometria grazie al tocco visionario di Porcini che ha dato forma al viaggio visionario di Longhin duplicandone il logo romboidale all’ennesima potenza, si parte per un viaggio in una bellezza sensuale che raramente si prova.Mettete nella vostra playlist Wiked Game di Chris Isaak e assaporate questo cioccolato. Quasi un peccato definirle uova di cioccolato: oggetto di design per dare un nutrimento a tutto tondo, che mantengono la premessa promessa.. Questo progetto è nato dalla necessità di nutrire l’anima ma anche di poter compiere un gesto concreto, fisico e appagante - raccontano Longhin e Porcini - Nutriamo la vista, appaghiamo la necessità di avere un oggetto bello, ispirandoci al futuro e alla voglia di universo, spazio e viaggio. C’è poi la dimensione dell’esclusività e il simbolo legato all’oro che li ricopre, prezioso. Ma allo stesso tempo è un materiale malleabile, plastico e denso di significati».Il compimento del viaggio che i due artisti si sono immaginati arriva assaggiando e gustando le uova PasquArt #1 e PasquArt #2: una esperienza nel gusto. Perché partire dalla figura geometrica del rombo? «Ho una formazione da geometra, è una figura che mi rappresenta e che ho scelto perché da sempre un po’ eccentrica. Non è un quadrato eppure racchiude precisione, definizione e fantasia - spiega Longhin - L’idea sottesa al progetto diè legata ai mille significati che ciascuno può leggere, scoprire e intravedere. Proprio come nell’arte, questa volta per nutrirci nel vero senso della parola: Gold è la promessa mantenuta di poter assaggiare la bellezza».