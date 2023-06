Zucchero X Fabrizio Fiorani, quando l'arte pasticcera incontra la bellezza di Roma

Un centro storico che nel 1980 è stato riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco: uno dei posti da visitare almeno una volta nella vita. Questa è Roma. La cinematografia italiana e internazionale l’ha immortalata più e più volte per il fascino e la vitalità che sprigiona da secoli. Le vie del centro mondano di Roma si snodano tra i maestosi palazzi della Città Eterna, affollate da grandi alberghi e caffè all’aperto frequentati, negli anni ’60, da stelle del cinema e da indiscreti paparazzi che hanno portato la città sul palcoscenico mondiale.

Dalla celebrata via Vittorio Veneto, simbolo internazionale della “dolce vita”, si raggiungono Palazzo Barberini con una delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica dove ammirare opere di Raffaello, Andrea del Sarto, Tintoretto, Tiziano, Bronzino, El greco. Accanto, c’è Piazza Barberini, con la splendida Fontana del Tritone e la più piccola Fontana delle Api, entrambe opere di Gian Lorenzo Bernini. La seconda fu smontata nel 1865, per poi essere ricostruita; oggi la valva superiore della sua conchiglia si trova all’angolo tra Piazza Barberini e Via Vittorio Veneto.

La pasticceria Zucchero X Fabrizio Fiorani è situata all’interno del W Rome Hotel

Zucchero X Fabrizio Fiorani, in un angolo di agiatezza e cultura a Roma

Da questa via sale la gradinata che porta in Via Liguria, una volta parte del meraviglioso giardino di Villa Ludovisi e oggi fiancheggiata da imponenti palazzi. Siamo nel quartiere più lussuoso di Roma Capitale d’Italia, sede di villini signorili e palazzi nobiliari, negozi super-chic, caffè e ristoranti alla moda per l’alta borghesia e l’aristocrazia. Da qui si raggiungono grandi alberghi di prima categoria e W Rome, boutique hotel di lusso e design dove il Maestro AMPI Fabrizio Fiorani, maître pasticciere di fama internazionale - ritornato nella sua città natale dopo un’intensa esperienza di 5 anni in Giappone per l’hotellerie firmata Bulgari - apre il suo primo spazio dedicato, Zucchero X Fabrizio Fiorani, una vetrina allegra e colorata aperta anche al pubblico di transito. Partner di W Rome Hotel, quindi, ma anche consulente di tanti eventi importanti, tra cui una ambassadorship per Bmw, e una collaborazione continuativa con lo chef Ciccio Sultano, due stelle Michelin.

Solo qualità top per Zucchero X Fabrizio Fiorani

Estremamente contemporaneo nella sua eleganza e nella sua offerta, il negozio Zucchero X Fabrizio Fiorani attira sia la clientela locale sia quella internazionale, anche se per il Maestro non esiste più questa differenza: «Il local non esiste più. C’è solo la clientela, che richiede una qualità estremamente alta, degli ingredienti come del prodotto finale, senza badare tanto al portafoglio - e la sa riconoscere».

Il maestro AMPI Fabrizio Fiorani (Photo Credit: Carlo Fico)

«Per soddisfarla, l’attenzione nella realizzazione dei dolci è sempre massima: standard altissimo, ingredienti top, una super squadra preparata ed efficiente che è fondamentale, tanta creatività - prosegue Fiorani - Biscotti, cioccolato in purezza, cremini. Abbiamo una macchina che eroga gelato soft, preparato con solo quattro ingredienti; un kit per cannolo siciliano, che puoi preparare a casa; una selezione di monoporzioni sempre freschissime».

Fabrizio Fiorani e la sua filosofia

«Ogni sei ore cambiamo i prodotti - spiega Fiorani - non utilizziamo complicati espedienti tecnologici per la conservazione, il concetto che sposiamo è che quando un prodotto è finito, è finito. Ci sarà domani, dopodomani, forse non ci sarà più. La nostra selezione di prodotti è limitata, non siamo un e-shop. Se il prodotto è finito, vuol dire che è il momento di provare qualcos’altro o di tornare».

Alcune monoporzioni proposte da Fabrizio Fiorani

Fabrizio Fiorani crede nei momenti di felicità, da regalare e da regalarsi: «Lo prova il fatto che abbiamo un picco di clientela il lunedì pomeriggio, giornata “difficile” per antonomasia e che vede, invece, arrivare in negozio tanti clienti che cercano una coccola extra, un momento di dolcezza. Il lunedì è giorno di punta, per noi» sorride.

Zucchero X Fabrizio Fiorani

Via Liguria, 22, 00187 Roma

Tel 06 894121