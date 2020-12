Chiusi per 7 mesi e senza asporto. Lorenzo Sirabella: «Il 2020 è un anno da dimenticare»

Primo Piano del 27 dicembre 2020 | 19:31

non ha dubbi in merito al sondaggiodi Italia a Tavola ( clicca qui per votare ): «È una bellissima occasione - spiega - soprattutto per i giovani, perché hanno la possibilità di confrontarsi con i grandidel settore. È molto valida l'idea di far scegliere ai lettori il migliore rappresentante di ogni comparto. Va incrementato tramite i, che potrebbero essere coinvolti per individuare i candidati». La rete, insomma, può essere d'aiuto.Lorenzo Sirabella è fra i migliori pizzaioli d'Italia e il sondaggio Personaggio dell'anno categoria l'ha già vinto la scorsa edizione . Di origini ischitane, ha portato la sua creatività in unaoggi attanagliata dall'emergenza Covid-19, al; tanta, tanta voglia di, nell'attesa di riprendere al più presto il contatto con i clienti.«Per noi il 2020 è stato pessimo. Abbiamo scelto di non fare l'asporto . Siamo stati fermi per ben 7 mesi - sottolinea Lorenzo - con una perdita da parte della proprietà del 70% del fatturato. Un anno da archiviare al più presto, da dimenticare. Ma non ci arrendiamo, anche perché prima dellasiamo stati designati fra i primi 10 migliori locali d'italia. Leerano più che interessanti con alcune importanti soddisfazioni, poi il virus ci ha costretto a chiudere».Ma nessuna resa o fuga. «Adell'anno prossimo - conclude Sirabella - riprenderemo a pieno ritmo. Ci rimetteremo in carreggiata alla grande! Tengo molto allae alla, niente voli pindarici. Vogliamo essere pronti ad accogliere i nostri clienti per ritrovare lache abbiamo perso tutti in questi mesi. Intorneremo a lavorare a pieno regime. Abbiamo grandi richieste da esaudire, teniamo duro anche perché tutta la squadra è stata confermata, segno di fiducia nel futuro».