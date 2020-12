Pizzaioli Salvo: «Un’attività chiusa non produce reddito»

Primo Piano del 31 dicembre 2020 | 15:33

Francesco e Salvatore Salvo (foto: accademia-pizzaioli.it)

ratelli Salvo, Francesco , terza generazione di pizzaioli, due locali, quello storico in Lago Arso, zona di San Giorgio a Cremano (Na), riaperto dopo un profondo restyling, e il secondo nel quartiere Chiaia a Napoli, in quello che fu il Palazzo Ischitella, eretto nel Seicento. Due sedi, due identità diverse, ma alla base la stessa attenzione frutto di. Tre spicchi per la Guida Pizzeria d’Italia 2020 del Gambero rosso, premiata nell’ambito del TheFork Restaurant Awards , seconda edizione.Manca ormai pochissimo alla conclusione del primo dei tre turni del sondaggio, in cui i fratelli Salvo anche quest'anno sono candidati : lunedì 4 gennaio alle ore 12 si fermeranno le votazioni e solo i 12 più votati di ogni categoria accederanno al 2° turno ().Abbiamo un legame particolare con Italia a Tavola, ricordo con piacere quando molti anni fa eravamo stati premiati ( “Premio Ciacco” nel 2013 per la cucina come elemento di cultura, ndr). Ci ha portato fortuna, nonostante noi non siamo “quelli più famosi”.Grandi difficoltà come per tutte le attività,. Il tessuto economico soffre. I nostri dipendenti hanno incassato a fine ottobre i primi mesi di cassa integrazione, un’altra parte la abbiamo anticipata noi. Una situazione che colpisce anche i nostri fornitori, non solo i più piccoli, anche quelli più strutturati.