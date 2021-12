Napoli dice addio ad Antonio Condurro, storico proprietario della pizzeria Da Michele

Napoli saluta uno dei protagonisti dell’arte della pizza: a 89 anni è morto Antonio Condurro, decano dei pizzaioli partenopei. A darne l’annuncio, un post sulla pagina Facebook della storica pizzeria che, nel 2009, era stata anche parte del set di Mangia, prega, ama film con Julia Roberts protagonista.

Antonio Condurro

A febbraio avrebbe compiuto 90 anni

Ultimo dei 13 figli del fondatore della pizzeria Da Michele, Condurro era nato nel febbraio del 1932 e fra poche settimane avrebbe festeggiato i 90 anni. A causa del Covid, Condurro non frequentava più la storica pizzeria fondata dal padre (e che aveva portato avanti, nel tempo, con il fratello Salvatore, primogenito di Michele) dove ancora si preparano solo margherite e marinare come vuole la tradizione. Al suo posto, la figlia Daniela che ha dedicato un ultimo saluto al maestro pizzaiolo: «Grazie Papà per tutto quello che hai fatto per noi, per averci reso forti e coraggiose, ti vorrò sempre bene, papà mio! Vorrei poter ancora sentire la tua voce, mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv. Devo dirti scusa e grazie... Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto 'ti voglio bene', scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché sei stato un padre e non smetterai mai di esserlo. Senza di te non ce l'avrei mai fatta. Anche se non sei più con noi, il tuo ricordo e il tuo sorriso non sarà mai dimenticato! Avevi tanti amici che ti volevano bene, perché tu avevi qualcosa di diverso, eri sempre presente, sempre disponibile, eri l'amico di tutti, eri e sei il mio orgoglio. Oggi più che mai ho capito quanto sei stato importante nella mia vita e, nei prossimi anni, terrò questi preziosi ricordi nel mio cuore. Ciao papà, anzi... ciao Pizzaiolo, fai buon viaggio.La tua Daniela». A tutta la famiglia vanno le condoglianze di Italia a Tavola.