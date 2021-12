Il pizzaiolo Daniele Gagliotta scomparso in Ecuador! Appello social per ritrovarlo

Sono passati ormai due giorni dall'ultima volta che è stato visto Daniele Gagliotta, giovane pizzaiolo napoletano di 29 anni, scomparso in Ecuador dove lavora e vive con la compagna e i loro due bambini. Le sue tracce si sono perse il 28 dicembre e da allora nessuno ha avuto sue notizie. Nemmeno la famiglia di lui che attende, fra ansia e preoccupazione, di ricevere qualche informazione a Napoli.

Daniele Gagliotta

Dall'esperienza del carcere alla passione per la pizza e il volo in Sud America

Molto noto in Sud America, dove ormai vive da 10 anni, Daniele Gagliotta è originario del capoluogo campano dove ha scoperto la sua passione per la cucina dopo un'adolescenza difficile. A 15 anni, infatti, finisce nel carcere minorile di Nisida. Qui l'incontro con il noto pizzaiolo Errico Porzio di cui segue un laboratorio. All'uscita dal carcere, a 18 anni, Daniele decide di seguire questa nuova passione e inizia a lavorare in alcuni ristoranti di Napoli. Dopo qualche anno, il trasferimentoa Malta prima e in Messico poi. Dall'altra parte dell'Oceano, Gagliotta inizia la scalata al successo. Lo stesso che lo aveva portato, negli ultimi giorni, a ultimare i preparativi per l'apertura di una nuova pizzeria.

L'appello social

Nel tentativo di ritrovare Daniele Gagliotta, famiglia e amici hanno diramato sui social un appello, sia in italiano che in spagnolo. «Chiedo il vostro aiuto - recita l'appello, in cui campeggia anche una fotografia del pizzaiolo 29enne - Daniele è scomparso, non si hanno sue notizie. Se l'avete visto o sentito contattatemi, vi prego. La mamma e la famiglia lo cercano disperatamente». Tanti quelli che hanno condiviso l'appello per ritrovare Daniele Gagliotta, tra cui il noto pizzaiolo Davide Civitiello, head chef di Rossopomodoro, che sui social scrive: «Chiediamo il vostro aiuto per Daniele».