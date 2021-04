Chi è la miglior pizzeria verace? Via al contest mondiale

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 18:56

L

Via al contest

Due i titoli assegnati

Formula rinnovata, voti tra colleghi

’Associazione Verace Pizza Napoletana lancia, a partire da giovedì 29 aprile, la terza edizione del Best Avpn Pizzeria, il contest mondiale per eleggere le migliori pizzerie Veraci dell'anno tra le oltre 850 affiliate pizzerie affiliate Avpn, presenti in più di 50 Paesi. A riprova della globalità della pizza come cibo nato a Napoli che appartiene a tutto il mondo.La formula, rinnovata rispetto al passato,: il Web Awards ed il Member Awards che potremmo definire, rispettivamente “giuria popolare” e “giuria tecnica”. Best Avpn Pizzeria - Web Awards vedrà come votanti i pizza lover dei cinque continenti. Chiunque, infatti, a partire da giovedì e fino al 28 maggio, potrà votare per la propria pizzeria Avpn preferita seguendo alcune semplici istruzioni illustrate sul sito www.bestpizzeria.pizzanapoletana.org E sul sito compariranno, a fronte di contatore inserito,fino all’istante e, in modalità correlata a ciò, update in tempo reale della classifica relativa alle prime trenta posizioni. Best Avpn Pizzeria-Member Awards ha come platea di votanti gli stessi pizzaioli., a esclusione ovviamente dei propri. In questa competizione la classifica rimarrà segreta e il vincitore verrà svelato direttamente il 28 maggio, “a urne chiuse”.A tutti i votanti, appassionati e addetti ai lavori, viene richiesto, nell’esprimere le proprie preferenze, di tenere conto di una valutazione complessiva della pizzeria: impasto e cottura della pizza, selezione delle materie prime, abbinamenti proposti, servizio di sala e cura dell’estetica del locale. «Tale rinnovata formula del contest - sottolinea, presidente Avpn - consente a nostro avviso di dare il giusto peso ai votanti e un conseguente valore ai premi. Il Member Awards, in particolare, rappresenta per il mondo della pizza una novità assoluta, che permette per la prima volta ai pizzaioli di esprimere un parere sul lavoro dei colleghi, un po’ come accade nel Fifa World Player, dove sono giocatori e allenatori a decretare il successo del calciatore che risulta primo in classifica. Mentre nel caso del voto popolare,, oltre all’attesa per scoprire il nome del vincitore, sarà per noi interessante verificare se si riuscirà a superare i quasiin occasione dell’edizione 2019. Una sorta di termometro di popolarità della vera pizza napoletana. Sarà in ogni caso, per tutto il movimento pizza, un momento molto avvincente».