Pizza e pizzaioli del futuro? Un ecosistema in perenne evoluzione

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 11:00

Tuttopizza Digital Edition: segna la ripartenza e il bisogno di aggiornamento ed evoluzione del settore

Stranieri il 10% degli operatori

Successo per masterclass e talk meeting

La conferma della pizza come cibo iconico

Fondamentale la formazione continua

n attesa deldi nuovo in presenza dalla Mostra d’Oltremare di Napoli, si è conclusa, il 26 maggio,. Un’edizione organizzata e svolta completamente su piattaforma digitale. Centrati gli obiettivi che la community del mondo pizza chiedeva per dare continuità al mercato dei prodotti e delle attrezzature e anticipare le prospettive di evoluzione dei mercati, con una grande attenzione alla tradizione e alla contemporaneità.I numeri parlano chiaro:(in particolare da Germania, Spagna, Francia, Argentina, Cile e Giappone). Sulla piattaforma 3 giorni e 72 ore di collegamento web su tutti i fusi orari, grazie all´assistenza di un help desk messo in campo dagli organizzatori. In tutto, circa 1500 messaggi scambiati e quasi 12.500 utenti unici entrati in contatto attraverso i canali social con il brand Tuttopizza durante le giornate di apertura della piattaforma., in questo caso facilitate da un’app semplice e intuitiva che consentiva sia alle aziende sia ai visitatori una interazione facilitata, che ha generato una novità per il settore in grado di consolidare il networking commerciale, la presentazione di nuovi prodotti e il senso di appartenenza a una comunità, quella dei pizzaioli, che non ha mai smesso di creare e sperimentare la strategia di uscita dalla crisi pandemica.Gli eventi live e quelli registrati da alcune aziende espositrici (in particolare masterclass e talk meeting) hanno ispirato icon proposte di nuovi impasti, nuovi condimenti e nuovi abbinamenti.che appartiene alla tradizione ma che vive un momento di grande evoluzione e di continua sperimentazione, con la prospettiva di arrivare a vero e proprio cibo gourmet, grazie alle eccellenze e l’elevata qualità che le aziende del settore garantiscono ad un mercato sempre più attento ed esigente., per trovare posto nel sistema della ristorazione di alta fascia. Ingredienti, sistemi e processi di lievitazione, comunicazione, social media, canali di vendita, corrieri per il delivery, chiudono l´ecosistema della Pizza 4.0 delineato al Tuttopizza Digital Edition. Un valore che deriva dal lavoro condotto dalla Squisito Eventi in collaborazione con l’Apn – Associazione Pizzaioli Napoletani, testimoni e divulgatori della tradizione dell’arte del pizzaiuolo napoletano e con TicketLab, che fa del marketing e della continua innovazione i must del proprio modus operandi.Il prossimo appuntamento con Tuttopizza sarà in presenza, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 23 al 25 maggio 2022.