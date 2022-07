Sei pomodori per la pizza estiva dei fratelli Salvo

Una creazione culinaria vera e propria, che eleva uno dei tre ingredienti principi della pizza, il pomodoro, attraverso l’utilizzo di sei varietà tipiche campane declinate in sei diverse consistenze e sapori. La Pizza al Pomodoro dei fratelli Francesco e Salvatore Salvo è tra le più richieste nei loro locali di Napoli e San Giorgio a Cremano.

La Pizza al Pomodoro

Un viaggio tra colori, profumi e gusto

L’idea è nata nel 2014 assieme a Salvatore Bianco di Torre del Greco, executive chef de Il Comandante, associato Euro-Toques e stella Michelin, come volontà di inserire in una sola pizza stagionale le diverse tipologie di pomodoro del territorio campano, per un viaggio tra colori, sapori e varianti di un vegetale simbolo della cucina italiana. La parte complessa per Salvatore e Francesco era quella di dare il giusto valore a ogni pomodoro, cercando di ottenere una chiave di lettura unica nell’assaggio della pizza in sé. Insieme a Bianco sono riusciti a studiare la tecnica più adeguata a esaltare le caratteristiche di ogni singola tipologia di pomodoro, ottenendo una pizza semplice, equilibrata e perfetta per l’inizio dell’estate.

Tanta ricerca per l'equilibrio perfetto

Sono state così selezionate sei tipologie di pomodoro in base a sapore, dolcezza e provenienza, sempre campana. Dopo sperimentazioni, combinazioni differenti e cotture sempre diverse i fratelli Salvo sono riusciti a raggiungere l’equilibrio perfetto: la base è di dolcissimo pomodoro Corbarino, schiacciato con le mani. Poi la Polpa di San Marzano tenuta in acqua e sale che regala la giusta sapidità, insieme alla crema di pomodoro di Gragnano affumicato per una spinta aromatica e umami. C’è anche il Datterino, abbrustolito per ottenere un leggero sapore amarognolo. Non può mancare il pomodoro Ciliegino, nella versione confit che concentra sapore e consistenza. Infine, un pomodoro del Piennolo crudo e marinato con olio evo, basilico e aglio. L’impasto è quello dei fratelli Salvo, il classico della pizza napoletana a lunga lievitazione e alta idratazione. Il tutto viene poi terminato con una nota fresca dall’olio extravergine di oliva della Tuscia, che dona note erbacee richiamando il gambo di pomodoro e il carciofo.

Salvatore Salvo

Nei loro locali ogni pizza è studiata per accontentare i gusti di tutti, dai turisti ai pizza lovers più ferrati. Accanto ai grandi classici una serie di pizze stagionali, come appunto la Pizza al Pomodoro o la Pizza Terramare. Presente anche la Carta delle Margherite, un menu che la propone in ben sette declinazioni.

Pizzeria Salvo

largo Arso 10 – 80046 San Giorgio a Cremano (Na)

Tel 081 275 306

riviera di Chiaia 271 – 80121 Napoli

Tel 081 3599926