Agugiaro&Figna Molini: i 3 premi alla sostenibilità assegnati a EmergentePizza

Agugiaro&Figna Molini, tra i più importanti gruppi dell’arte molitoria italiana e partner principale della nuova edizione di Emergente 2024, ha assegnato un premio speciale dedicato alla sostenibilità a tre dei pizzaioli in gara nell’ambito della selezione nord di EmergentePizza, che insieme ad EmergenteChef si è svolta il 4 e 5 luglio nella cornice di Villa Terzaghi, a Robecco sul Naviglio (Mi). Il “Premio Pizzaiolo del Cambiamento” promosso da Agugiaro&Figna Molini è stato assegnato ex aequo a Daniele Cassese, Alexandra Horghidan e Mara Fabiana Mancosu, pizzaioli che all’interno della competizione si sono distinti per l’adozione di scelte consapevoli e rispettose dell’ambiente nelle rispettive preparazioni.



I tre vincitori del premio sostenibilità di Agugiaro&Figna Molini

L’assegnazione del premio da parte della giuria si è basata sulla valutazione di diversi parametri, come ad esempio la scelta di fornitori attenti alla salvaguardia ambientale, impiego di materie prime di recupero, la valorizzazione di parti meno nobili e l’attenzione verso logiche antispreco.

Agugiaro&Figna Molini, il premio per sensibilizzare settore e nuove generazioni al tema della sostenibilità

Il “Premio Pizzaiolo del Cambiamento” è un riconoscimento speciale promosso da Agugiaro&Figna Molini nell’ambito di EmergentePizza, competizione dedicata ai pizzaioli under 35, con l’intento di sensibilizzare il settore e le nuove generazioni di operatori verso i temi della sostenibilità. L’orientamento alla sostenibilità è parte integrante della filosofia aziendale di Agugiaro&Figna Molini, che porta avanti un dialogo costante con i professionisti dell’arte bianca, della pizza e della cucina, volto alla sensibilizzazione del settore rispetto a queste tematiche. La volontà di istituire il premio “Pizzaiolo del Cambiamento” si inserisce proprio in questo percorso. Durante la selezione nord la linea di farine “Le 5 Stagioni” di Agugiaro&Figna Molini è stata inoltre fornita ai pizzaioli in gara per tutte le loro preparazioni.

Il “Premio Pizzaiolo del Cambiamento” verrà assegnato ai pizzaioli che concorreranno anche durante le prossime tappe in programma di EmergentePizza: la selezione centrosud, che insieme a quella di EmergenteChef si terrà il 3 e il 4 ottobre 2023, presso l’Università dei Sapori di Perugia, e la finale, prevista a inizio 2024 presso Alma, scuola di cucina con sede alla Reggia di Colorno.

Agugiaro & Figna Molini

Via Monte Nero 111 - 35010 Curtarolo (Pd)

Tel 049 9624611