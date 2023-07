Da scugnizzo a maestro pizzaiuolo grazie a farina, pummarola e mozzarella

La storia di un riscatto attraverso la pizza. Quella di uno scugnizzo napoletano che diventa uomo e maestro pizzaiolo. Il video che pubblichiamo, realizzato in collaborazione con Molini Pivetti, racconta il percorso del bambino Vincenzo Iannucci, oggi 32 enne, con poca voglia di studiare e tanta di giocare e bighellonare per il Rione Sanità, tra un calcio al pallone, qualche “marachella” e tanta solitudine. Con l’adolescenza il padre lo spinge a trovarsi un lavoro.

Il quartiere diventa una rampa di lancio

Gli anni trascorsi in giro nel quartiere si rivelano una rampa di lancio. Vincenzo conosce pizzerie e pizzaiuoli e quel mondo lo attrae. Inizia a riboccarsi le maniche e ha studiare. Farina, pummarola e mozzarella diventano il suo quotidiano. Oggi è lui che insegna a fare la pizza e a mettere le mani in pasta con la farina che ha contribuito a creare con Molini Pivetti, azienda di Renazzo (Fe) in attività da quasi 150 anni. Nell’ambito del Progetto Foodservice è stato istituito un team di formazione in grado di supportare i pizzaioli guidato da Vincenzo Iannucci per la pizza Napoletana.

La farina Nafavola di Molini Pivetti per la pizza Napoletana

La linea di farine Special

La nuova gamma di farine Special vuole esaltare i valori dei prodotti territoriali. A partire dalla pizza Napoletana con la “Nafavola”, farina di grano tenero Tipo 0 in due varianti, W270 e W320. Unica nel suo genere, è perfetta per ottenere un'autentica pizza napoletana, tradizionale o innovativa. Nello specifico, Nafavola 270 è una composizione studiata per ottenere un impasto leggero e scioglievole, dall’alveolatura sviluppata che garantisce una straordinaria esplosione del cornicione ed è consigliata per impasti diretti con 10-26 ore di lievitazione. Nafavola 320 ha una “forza” di W320 per donare resistenza ed elasticità durante l’impasto e una migliore struttura durante la lievitazione. È consigliata per impasti con 26-72 ore di lievitazione.

Una pizza Napoletana firmata Nafavola

In aggiunta, Incanto è la farina di Tipo 0 con germe di grano, che conferisce aromi e profumi. Una farina specifica per preimpasti Biga e Poolish, impasti diretti e per il rinfresco del lievito madre. Un prodotto che permette di mantenere la giusta fermentazione dalle 18 alle 48 ore. Una farina dalle grandi virtù, che può essere utilizzata singolarmente o miscelata alle altre. La linea Special si completa con altre due referenze: Sorbole (pizza emiliana) e Maggica (pizza alla pala e in teglia alla romana)

