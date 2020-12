Enzo Coccia, la pizza Jesce Sole per dare il benvenuto al nuovo anno

Primo Piano del 25 dicembre 2020 | 12:35

N

Il pizzaiolo Enzo Coccia





V

E

V

E

V

E

V

E

V

E

V

E

ella Napoli collinare, in arteria che collega il Vomero a Fuorigrotta, a tutti ben nota, la, di cui è patron. Gradevole, come al solito, la conversazione con uno dei più famosi pizzaioli del mondo.: Caro Enzo, buongiorno. La prima domanda esula completamente dalla tua attività di pizzaiolo e dal tuo essere candidato al nostro Premio Italia a Tavola ( clicca qui per votare ). Vorrei tu ci dicessi idel tuoe del tuo. Solo i piatti principali, sennò non la finiamo più!: Caro Vincenzo, come tu ben sai sono un uomo di tradizioni, il mio Dna e la mia identità sono la cultura gastronomica partenopea. Quindi alla tavola della mia famiglia per il pranzo di natale obbligatoriamente non devono mancare: pizza di scarole, zeppole di alghe marine e calzoncini fritti,, baccalà fritto al momento, spigola al forno, broccoli di natale, struffoli, roccocò, raffioli,. E questi sono solo i principali, quelli che proprio non possono mancare. Sono le fondamenta!: Pizzaria La Notizia è ovviamenteper il. Come ti stai regolando con: Nonostante sia un uomo che vive di tradizioni, per la delivery e l’asporto ho reimpostato La Notizia sfruttando i canali moderni ovvero quelli. Oggi è molto facile ordinare i miei prodotti,sul cellulare per sfogliare ile ordinare. Utilizzo il mio personale di sala e cucina per un servizio rapido efficiente e curato.: E questa è una bella... "notizia"! Enzo, hai fatto sicuramente caso che tra i tuoi colleghi candidati al nostro, ci sono ben. Cosa ne pensi di questo ingresso delle donne nel mestiere difficile del pizzaiolo : Le donne sono da sempre, sin dall’inizio dell’800 coloro che facevano le pizze fritte , le ciambelle ed altro ancora nei bassi napoletani del centro. Abbiamo stampe dell'epoca nel libro del 1853 "Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti" di Francesco de Bourcard. Oggi l'approccio professionale alnon deve curarsi del genere.: Hai ragione, mi sovviene lanell'episodio de L'Oro di Napoli, con la pizza a otto giorni! Tu sei stato tra i primi a volere fortemente adoperare per idelle tue pizze i. Un gioco natalizio con risposta secca: puoi salvare solo tre prodotti Dop non campani per utilizzarli nella tua pizzeria. Quali salvi?Dop,di Zibello Dop,Igp.: Brevemente, senza volere annoiare nessuno, un ricordo tra noi: l'invenzione della: Gorgonzola Dop e Mozzarella di Bufala Campana Dop! Ma a proposito di tue pizze, caro Enzo, con approccio ottimistico, diciamo che le pizzerie (ed i) riaprono a breve. Vengo una sera a cena da te e, come sovente accade, ti dico: "Enzo, fai tu". Ecco, a questo punto cosa mi arriva a tavola?: Effettivamente la Gorella c'è ancora ed è ancora molto apprezzata. Allora come al solito me la vedo io e allora iniziamo con un assaggio diprovola di Bufala Dop, Mortadella Bologna Igp e pesto di Pistacchio di Bronte Dop. A seguire una margherita Dop mignon ed unamignon Salsiccia di bufala, pomodoro a pacchetelle, provola di bufala e pepe. Finiamo poi con un bicchierino di nucillo dei ‘curti ed un piccolo fondente. Da bere, birra English Ipa ambrata ad alta fermentazione.: Caro Enzo, oggi èe mancano circa 150 ore ore alla fine di questo annus horribilis. Quale augurio senti di fare a tutti noi per il, per questo imminenteche non vediamo l'ora che arrivando scacci via le cose tragiche del 2020?: A Napoli, e tu lo sai bene, dopo la tempesta diciamo che il sole torna sempre:(sole, esci!). Infatti non a caso la prima pizza che presenterò nel nuovo menu del 2021 si chiamerà cosi Jesce Sole. Un augurio a tutta la redazione di Italia a Tavola. Italia a Tavola racconta l'Italia che il mondo ci invidia perché in fin dei conti la bellezza della nostra Italia è anche l'arte del cucinare con i prodotti della nostra grande terra!È vero, è proprio così!