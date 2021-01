La giovane leva Corrado Bombaci vuol raccontare la Pizza Siciliana

Primo Piano del 09 gennaio 2021 | 12:30

V

Corrado Bombaci - foto: Sikily News

La Pizza Pugliese - foto: My Social Recipe

illa Zuccaro a Taormina, una villa in pietra del XVII secolo, circondata da un verdeggiante e rigoglioso giardino sempre curato, è il "sancta sanctorum" del giovane, migliornella finale di Londra del 2019 il cui sogno è quello di lanciare la, in omaggio alla sua terra. Corrado è tra i 12 semifinalisti deldi Italia a Tavola,dell'enogastronomia e dell'accoglienza - categoria Pizzaioli ( clicca qui per votare ).Provo una grande gioia e una grande soddisfazione nel vedere il mio nome accanto a quello di personaggi che contribuiscono, quotidianamente, a tenere alta la bandiera dell’enogastronomia italiana. Questo mi ripaga di tutti i sacrifici fatti fino ad adesso per cercare di crescere professionalmente e diventare sempre più bravo nella mia professione.Ero un ragazzino diquando un giorno, trovandomi in uno stabilimento balneare di Avola, il proprietario mi propose un lavoro di aiuto pizzaiolo. Con grande entusiasmo e con il consenso dei miei genitori ho iniziato. La mattina andavo a scuola all’Istituto magistrale die la sera a lavorare. Da subito ho provato una grande passione per questo lavoro ed ho cercato di capire leed iper. A distanza di qualche anno sono arrivati i primi complimenti da parte dei clienti che per me sono stati la benzina per andare avanti in questo mestiere, con, cercando di fare meglio, giorno dopo giorno. Dopo il diploma ho iniziato a lavorare in diversedi Avola e Noto, frequentando nel contemporelativi alle diverse qualità delle farine, ai diversi impasti e alle materie prime per realizzare pizze di qualità. Successivamente è arrivata una proposta di lavoro in una, dove ho conosciuto la chef, adesso mia compagna di vita, e grazie a lei ho avuto modo di conoscere, proprietario di Villa Zuccaro di Taormina, che conoscendo il grado di professionalità acquisito, mi ha proposto un lavoro di primo piazzaiolo e responsabile di. Da quel momento lo scenario per me è cambiato radicalmente. Oggi continuo, con l’umiltà di sempre, a fare questo lavoro con la stessa passione. Ma questo non è ancora il mio punto di arrivo. Spero tanto un giorno di creare una pizza siciliana da dedicare alla mia terra e per far si che, oltre alla pizza napoletana, si inizi a parlare anche di pizza siciliana.Lanasce per omaggiare i prodotti eccellenti di alcune regioni italiane. Infatti, per la preparazione vengono utilizzati, pomodorodella Campania,e qualche foglia di basilico. Elemento caratterizzante di questa pizza è lapugliese. Da qui il nome che omaggia una bellissima regione come la Puglia. I colori che risaltano in questa prelibatezza sono quelli della. L’impasto è l’elemento principale che mi ha portato a ricevere diversi consensi, come nel 2018 il terzo posto nel Giro Pizza d’Europa tenutosi a Riva del Garda, nel 2019 il riconoscimento Pizza più bella e più votata sui social , in una competizione organizzata da una rivista napoletana, poi il titolo di Miglior pizzaiolo italiano e campione europeo a Londra. Due secondi posti a Palermo e Siracusa.La Pizza Margherita. Pizza semplice, che rispecchia il mio carattere umile, credibile, affidabile e soprattutto rispettoso degli altri.Lavorare con passione ed usare prodotti di prima qualità.La pizza preferita è la Regina di Bronte condita con salsa di pomodoro San Marzano che presenta un’acidità molto bilanciata, crema di pistacchio Dop di Bronte, mozzarella di bufala campana, prociutto crudo di Parma 24 mesi e impasto, che si presenta scioglievole e leggero in bocca. Una pizza molto invitante, che facciamo arrivare al tavolo fumante, con i condimenti in equilibrio fra loro e disposti con cura.Se ritenete opportuno dare voce ad una giovane leva dell’enogastronomia italiana, votate Corrado Bombaci!