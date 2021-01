Luca Doro: La pizza, una coccola irrinunciabile contro la pandemia

Primo Piano del 08 gennaio 2021 | 12:00

Luca Doro

acerata Campania è borgo agricolo poco distante da, la città capoluogo. Capitale della lavorazione della canapa in epoca borbonica e fino agli anni ’60 dello scorso secolo, l’indole laboriosa permane., maceratese da generazioni, ha voluto qui nel suo borgo natio far sorgere la sua, divenuta in breve tempo locale di destinazione. Sempre piacevole ed interessante la conversazione. Sono emozionato ma non sorpreso ; per stare lassù in cima evidentemente c’è qualcuno che crede in noi, soprattutto per quello che facciamo per il territorio, per la gioia che doniamo ai nostri clienti con le nostre pizze. Napoli è sempre capitale della Pizza con i suoi pizzaioli storici da generazioni, ma credo che tanti territori, la Provincia di Caserta soprattutto, hanno dimostrato da decenni di poter stare al top di ogni classifica e di ogni gradimento. Caserta ha dato tanta innovazione e modernità nel mondo della pizza ed io sono orgoglioso di essere in questo filone. Nella mia performance del Premio Italia a Tavola hanno concorso anche tante attestazioni di stima dall’estero. Colombia, Stati Uniti, Panama, dove ho la famiglia di mia moglie e tanti colleghi con i quali ho lavorato negli anni trascorsi in giro per il continente americano.Abbiamo gestito bene questa fase con asporto e consegna a casa. Un buon servizio significa anche non troncare il rapporto con i clienti di prossimità. Almeno doniamo un sorriso in giorni complicati per tante famiglie. Noi abbiamo sempre fatto asporto tranne il sabato sera a sala funzionante. Con la pandemia ci siamo adeguati su sala e asporto, non solo seguendo le prescrizioni ma anche dotandoci di un menu digitale, di sistemi di pagamento elettronici in remoto. Inoltre, abbiamo aggiornato la comunicazione social ed abbiamo potenziato anche i mezzi di consegna. La consegna, a proposito è svolta rigorosamente in casa, con nostro personale e non ci siamo affidati a piattaforme. Abbiamo anche preso una e-bike come ulteriore mezzo "green". Ma la pizza vera, la convivialità, i sapori delle nuove creazioni ottenute con grandi ingredienti sono possibili soltanto in sala, caro VincenzoAvendo conosciuto tu tante delle mie pizze , te ne propongo una, la più recente, pensata proprio in questi mesi “pandemici”. Sono stato a trovare alcuni grandi produttori di splendidi ingredienti delle mie pizze nelle zone dell’alto casertano. Trascorsi con costoro una giornata splendida facendo trekking tra i monti intorno Caiazzo. Poi costoro misero insieme i loro prodotti per una merenda durante la sosta: pomodoro riccio casertano, oliva caiazzana, ricotta di capra; ecco da lì, da questi ingredienti nacque la semplicità di “CaiaDoro” un omaggio a quelle zone ed a quei produttori. Adesso CaiaDoro la propongo sia in pizza da forno sia a padellino con impasto Petra3. Ti aspetto.Direi che non c’è augurio migliore che metterci alle spalle questo incubo e riprendere noi il nostro lavoro e i clienti le loro serate. Un saluto a tutti i letto.