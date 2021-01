Livia Iaccarino: Nella cucina del Don Alfonso 1890 si danza. In sala servono tatto e rigore

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 11:53

Livia Iaccarino, direttrice di sala del Don Alfonso 1890





ant’Agata sui Due Golfi è frazioncina collinare del comune di. I due golfi sono quelli die di. Il panorama è tra i più belli del Creato. Qui ci si intrattiene in una conversazione piacevole e interessante con, direttrice di sala del ristoranteChe emozione, mi porta indietro nel tempo. Sono ricordi indelebili. Non potremo mai dimenticaree sua moglie Franca, nostri grandi estimatori. Durante le loro trasferte tra nord e sud, se passavano a 150 chilometri da qui, facevano una deviazione per raggiungerci.È un momento difficilissimo. Il Don Alfonso 1890 , qui a Sant'Agata, ormai da diversi anni chiude da novembre a fine marzo, sempre per poter fare ristrutturazioni aziendali. Quindi in questi mesi diabitualmente seguiamo maggiormente le nostre consulenze all'estero.Purtroppo, con il lockdown non possiamo spostarci troppo anche perché le attività in Canada, Nuova Zelanda e quella di prossima apertura negli Usa sono tutte ferme. L'unico a continuare l'attività,, è il ristorante a Macao, in Cina. Nel Paese da dove tutto è partito, sono riusciti a scrollarsi di dosso per primi la pandemia. Ma non ci fanno entrare. Come vede non siamo fermi. Tutto bolle in pentola e ci affrettiamo a fare lavori al Don Alfonso come se dovessimo aprire il prossimo mese.Dubai è stata una piccola parentesi. È una città con grandi. Quando in Europa il clima è rigido, lì è la stagione migliore e si concentra una clientela internazionale che solitamente frequenta le nostre coste in estate. La parentesi è durata un anno, abbiamo voluto fare tutte le prove per dare lae il rigore che ci contraddistingue, però i nostrinon si sono mostrati all'altezza delle nostre aspettative. Per cui abbiamo preferito svincolarci.La mia opinione è che la cucina è un regno indiscusso dove c'è un fuoco che arde, una concentrazione, una disciplina quasi militare. Io la cucina del Don Alfonso la definisco una danza, infatti è accattivante, tanto che abbiamo messo, oltre al famoso vetro che da sempre unisce laalla, anche delle telecamere che trasmettono le immagini su alcuni monitor in sala e rapiscono gli ospiti.Sono d'accordo, poi, che la sala deve avere anche il rigore delle, ma è poi importante avere il tatto, avere la predisposizione al contatto con gli ospiti che arrivano da tutto il mondo e riuscire a comprendere le loro esigenze. Il tutto in un trasporto naturale: mai finzione ma autentico amore.Sì, Alfonso a tempo pieno, anche durante ilnon si è mai fermato e mai ha fermato l'azienda agricola che ha continuato a seguire con passione e dedizione. Tutto quanto prodotto è stato distribuito alle nostre famiglie e una buona parte è stato donato al Comune di Massa Lubrense per aiutare le persone in difficoltà. Ora continua a correre in azienda, ma un pezzo della sua giornata è stato catturato dal nuovo sindaco di Sorrento,, che l'ha voluto al suo fianco come assessore al Turismo e all'Agricoltura.No. Piuttosto sta cercando di dare un contributo in questo momento così difficile che sta vivendo il nostro. Non ha avuto il coraggio di tirarsi indietro. Anzi, il suo senso civico lo ha spinto ad accettare gli incarichi che sta seguendo con entusiasmo, sebbene presentino tante difficoltà.La conduzione dell'azienda agricola è cominciata 35 anni fa in un podere di mia mamma a Torca, frazione di Massa Lubrense, che si chiamava. Successivamente, nel 1990, dunque 30 anni fa, abbiamo venduto una villa ereditata per comprare questo terreno abbandonato a Punta Campanella. Fu in quegli anni la nostra sana follia. Siamo stati giudicati dei pazzi, dalle nostre famiglie e dal territorio.E adesso, dopo 30 anni si parla finalmente di, si è raggiunta la coscienza di fare ristorazione guardandosi intorno, seguendo il proprio territorio, difendendo le biodiversità. Difendendo tutto ciò, facendo la battaglia per un’agricoltura sana, oggi codificata come, difendi il territorio, lo sottrai alla chimica e dai respiro agli agricoltori e agli artigiani che lavorano in questa direzione. Per noi tutto ciò è stato, da sempre, un vangelo. E non ci siamo mai lasciati intimidire dai giudizi talvolta fuorvianti.Ne sono orgogliosa, perché abbiamo tracciato un solco tanti anni fa. È stato come gettare un seme e piano piano il nostro esempio è servito a far crescere tutto il territorio. Quando abbiamo aperto il Don Alfonso, nel 1973, laera un disastro, tanta quantità ma poca attenzione alla qualità.Mai primavera fu più attesa. Tutti quanti noi ci aspettiamo un ritorno alla vita, alla normalità. Ma non dobbiamo ancora abbassare la guardia, non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo lottare, dobbiamo pensare positivo. Nel rispetto dellecredo che tutto potrà funzionare. È la mia speranza: ce la faremo.