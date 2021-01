Cicero: Il 2021? Verde speranza. Chi semina bene raccoglie il meglio

Pubblicato il 27 gennaio 2021 | 16:10

Gabriella Cicero

Se si semina bene poi il raccolto è ancora più buono

La finale del sondaggio

Un 2021 all'insegna della speranza

n messaggio die gran voglia di fare arriva dal Sud, dalla martoriata e splendida, dovelavora con il marito al ristorante Duomo di Ragusa. Il silenzio delle è servito per scrivere un secondo libro '''', in uscita a marzo dopo ''Dominazioni siciliane''. Lei,, ha idee ben chiare sul futuro del mondoe della«Il- dice - ha penalizzato tuttI, ma io e mio marito ci siamo trovati con quello che abbiamo seminato in questi: tanta fiducia stima da parte dei nostro. Non abbiamo mai smesso diperché abbiamo ancora grande valore sul. Se semini bene, i risultati arrivano e il raccolto sarà più che buono. Il silenzio della pandemia, ci ha dato anche tanteper ripensare al nostro ruolo. Siamo pronti a ripartire senza problemi».Il suo profilo è legato al sondaggio didove, nella categoria Sala&Hotel è riuscita ad accedere al 3° ed ultimo turno ( CLICCA QUI PER VOTARE ). Il suo giudizio su questo momento di confronto è convinto: «Sicuramente è- sottolinea Gabriella - da visibilità a chi come noi lavora in un settore fondamentale come quello dell'accoglienza. Ha una grande valenza, ci sostiene e sprona a non perderci d'animo. E un'opportunità per capire quanto siamo importanti. Un servizio efficiente e accogliente, sempre pronto a coccolare uomini e donne, contribuisce a lasciare un bel ricordo. Un'esperienza unica. A mio parere ci sono due cose belle nella vita: lae la buona. Danno un gran piacere se riusciamo a coinvolgere le persone che si fidano di noi. Dobbiamo però essere capaci di svolgere questo ruolo».Altrettanto netto il giudizio sul, un anno molto difficile: «Lo abbiano superato grazie alle nostree alle persone che ci stimano e ci vogliono bene». E il presente, questo già complesso 2021 con la Sicilia in zona rossa: «Lo vedo color verde - conclude Gabriella - all'insegna della speranza, dellae della voglia di. Non possiamo sempre urlare, ma agire e vivere con, nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. Soprattutto, aver speranza nelle persone. Così come abbiamo scritto nel nostro primo libro ''Dominazioni'': dallee dai prodotti (si pensi solo all'arancino) di tutti coloro che hanno invaso e dominato la nostra, siamo riusciti a carpire i segreti per creare unaricca e raffinata».